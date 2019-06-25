Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

Герцогиня снова решила проявить характер

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

О скверном и непростом характере жены принца Гарри Меган Маркл наслышаны во всем мире. Строптивая американка, несмотря на строгие королевские установки, не собирается подчиняться и сама диктует правила. Из-за своей резкости герцогине часто придумывают обидные прозвища во дворце.

Смотрите, какое прозвище придумали Меган Маркл:

Так, 36-летняя герцогиня Меган Маркл после рождения своего первенца Арчи почувствовала больше уверенности и решила, что может проявлять характер с большей силой. Поклонники королевской четы не смогли не заметить, что обручальное кольцо значительно изменилось.

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Как известно, его создавали в ювелирном доме Cleave and Company. А сам принц Гарри также принимал участие в создании шедевре перед тем, как сделать Меган предложение. Но и в этом американке тяжело было угодить, она решила, что пришла пора его переделать.

Кольцо до реставрации Фото: Getty Images

До этого по центру кольца был большой бриллиант, а по краям – два маленьких, которые были взять из коллекции принцессы Дианы.Ободок был выполнен из желтого золота. Во время первого выхода после рождения сына герцогиня Сассекская засветила кольцо уже с изменениями – украшение было усыпано вокруг маленькими бриллиантами. Можно предположить, что Меган сдала кольцо на реконструкцию, чтобы сделать его еще более драгоценным.

Обручальное кольцо после добавления бриллиантов Фото: Getty Images

Напомним, ранее 53-летний журналист Пирс Морган дал скандальное интервью, в котором рассказал детали его знакомства с Меган Маркл и поделился своими мыслями относительно новостей о ней в прессе. А вот подруги Меган встали на ее защиту.

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