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Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

Герцогиня снова решила проявить характер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

О скверном и непростом характере жены принца Гарри Меган Маркл наслышаны во всем мире. Строптивая американка, несмотря на строгие королевские установки, не собирается подчиняться и сама диктует правила. Из-за своей резкости герцогине часто придумывают обидные прозвища во дворце

Смотрите, какое прозвище придумали Меган Маркл:

Так, 36-летняя герцогиня Меган Маркл после рождения своего первенца Арчи почувствовала больше уверенности и решила, что может проявлять характер с большей силой. Поклонники королевской четы не смогли не заметить, что обручальное кольцо значительно изменилось. 

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Как известно, его создавали в ювелирном доме Cleave and Company. А сам принц Гарри также принимал участие в создании шедевре перед тем, как сделать Меган предложение. Но и в этом американке тяжело было угодить, она решила, что пришла пора его переделать. 

Кольцо до реставрации
Кольцо до реставрации
Фото: Getty Images

До этого по центру кольца был большой бриллиант, а по краям – два маленьких, которые были взять из коллекции принцессы Дианы.Ободок был выполнен из желтого золота. Во время первого выхода после рождения сына герцогиня Сассекская засветила кольцо уже с изменениями – украшение было усыпано вокруг маленькими бриллиантами. Можно предположить, что Меган сдала кольцо на реконструкцию, чтобы сделать его еще более драгоценным. 

Обручальное кольцо после добавления бриллиантов
Обручальное кольцо после добавления бриллиантов
Фото: Getty Images

Напомним, ранее 53-летний журналист Пирс Морган дал скандальное интервью, в котором рассказал детали его знакомства с Меган Маркл и поделился своими мыслями относительно новостей о ней в прессе. А вот подруги Меган встали на ее защиту.

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