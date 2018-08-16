Кара Делевинь целовалась с актрисой Эшли Бенсон в аэропорту Хитроу

Папарацци застали двух девушек целующимися, но они этого особо и не скрывали

Кара Делевинь. Фото: instagram.com/caradelevingne

Известная британская модель Кара Делевинь, у которой ранее был роман с дочерью Майкла Джексона Перис, попала в объективы папарацци целующейся с актрисой Эшли Бенсон, известной по роли в сериалах "Дни нашей жизни" и "Милые обманщицы".

Звезды ожидали паспортного контроля в аэропорту Хитроу, где периодически обнимали и целовали друг друга.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон Фото: instagram.com/mercurymagazines

В принципе, это не такая уж и новость, поскольку слухи о романе 26-летней Делевинь и 28-летней Бенсон ходили уже несколько месяцев. Однажды в мае девушки были замечены на одном из концертов, позже они вместе ходили в боулинг-клуб, а на минувшей неделе Эшли была в числе основных гостей на дне рождения Кары.

"Кара и Эшли наслаждались друг другом. Они сидели вместе за столиком, танцевали и веселились целую ночь", – позже прокомментировало вечеринку издание Entertainment Tonight.

Тем временем лидер российского коллектива "Ленинград" Сергей Шнуров и его уже бывшая жена Матильда официально развелись. Об этом последняя сообщила на своей странице в Instagram.