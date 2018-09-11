Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон подогрели слухи о своем романе
О возможных романтических отношениях девушек говорят уже давно
Британская модель и актриса Кара Делевинь известна своим неравнодушным отношениям к девушкам. Несмотря на утверждения звезды о том, что она бисексуальна, самые громкие ее романы были именно с девушками. Так, Кара встречалась с американской актрисой Мишель Родригес, а недавно весь мир обсуждал возможные отношения Делевинь и дочери поп-короля Майкла Джексона – Пэрис Джексон.
Теперь же поклонники 26-летней Кары подозревают ее в романе с американской актрисой, звездой сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон.
Все началось с того, что девушки публиковали в своих соцсетях совместные селфи. Также девушек заметили целующимися в аэропорту Хитроу. После чего поклонники знаменитостей начали усиленно следить за развитием отношений Кары и Эшли.
Звезды подогрели слухи о своем романе, появившись вместе на премьере фильма "Ее запах", состоявшейся в рамках кинофестиваля в Торонто. Однако на красной дорожке они все-таки позировали врозь. Совместные фото были сделаны уже на вечеринке после официальной части.
Еще одним поводом для сплетен стал комментарий Эшли к снимку Кары – "Моя". Однако позже выяснилось, что Instagram-аккаунт Бенсон был взломан и вероятно сообщения были написаны от имени актрисы злоумышленниками.
Об этом, к слову, написала сама актриса после того, как ее аккаунт восстановили.
"Когда после перелета без Wi-Fi обнаруживаешь, что твой Instagram-аккаунт взломали", – написала актриса.