Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон подогрели слухи о своем романе

О возможных романтических отношениях девушек говорят уже давно

Кара Делевинь. Фото: AFP

Британская модель и актриса Кара Делевинь известна своим неравнодушным отношениям к девушкам. Несмотря на утверждения звезды о том, что она бисексуальна, самые громкие ее романы были именно с девушками. Так, Кара встречалась с американской актрисой Мишель Родригес, а недавно весь мир обсуждал возможные отношения Делевинь и дочери поп-короля Майкла Джексона – Пэрис Джексон.

Теперь же поклонники 26-летней Кары подозревают ее в романе с американской актрисой, звездой сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон.

Все началось с того, что девушки публиковали в своих соцсетях совместные селфи. Также девушек заметили целующимися в аэропорту Хитроу. После чего поклонники знаменитостей начали усиленно следить за развитием отношений Кары и Эшли.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон Фото: instagram.com/ashleybenson

Звезды подогрели слухи о своем романе, появившись вместе на премьере фильма "Ее запах", состоявшейся в рамках кинофестиваля в Торонто. Однако на красной дорожке они все-таки позировали врозь. Совместные фото были сделаны уже на вечеринке после официальной части.

Фото: Getty/AFP Фото: Getty/AFP Фото: Getty/AFP Фото: Getty/AFP Фото: Getty/AFP Фото: Getty/AFP Фото: Getty/AFP 1/7

Еще одним поводом для сплетен стал комментарий Эшли к снимку Кары – "Моя". Однако позже выяснилось, что Instagram-аккаунт Бенсон был взломан и вероятно сообщения были написаны от имени актрисы злоумышленниками.

Фото: instagram.com/commentsbycelebs

Об этом, к слову, написала сама актриса после того, как ее аккаунт восстановили.

"Когда после перелета без Wi-Fi обнаруживаешь, что твой Instagram-аккаунт взломали", – написала актриса.