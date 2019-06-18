Кара Делевинь подтвердила роман с актрисой страстным поцелуем: видео

Модель поделилась в Instagram деталями личной жизни

Кара Делевинь Фото: AFP

Скандальная британская модель Кара Делевинь, которая недавно откровенно рассказала об интиме с женщинами и мужчинами, еще в 2015 году объявила о своей бисексуальности. Правда, знаменитость до этого дня публично не афишировала свои отношения именно с женщинами. Но, видимо, Кара настолько счастлива, что больше не может держать свой роман в тайне.

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На днях Кара официально подтвердила свои отношения со звездой сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон, опубликовав в Instagram видео их страстного поцелуя. После этого влюбленная пара вместе появилась на церемонии вручения наград TrevorLive New York Gala.

14 Июн 2019 в 6:01 PDT INSTAGRAM (@caradelevingne)

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира призналась, что их роман длится уже год, а также Кара привселюдно призналась актрисе в любви.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон на церемонии вручения наград в Нью-Йорке Фото: Getty Images

"Она — одна из тех людей, кто помог мне полюбить себя в то время, когда я более всего в этом нуждалась… Она показала мне, что такое реальная любовь и показала, как ее принимать, что было гораздо труднее, чем я думала", — заявила модель в своей речи модель во время церемонии вручения наград в Нью-Йорке.

Напомним, что до этого Кара встречалась с американской актрисой Мишель Родригес, а недавно весь мир обсуждал возможные отношения Делевинь и дочери поп-короля Майкла Джексона – Пэрис Джексон.

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