Кара Делевинь подтвердила роман с актрисой страстным поцелуем: видео
Модель поделилась в Instagram деталями личной жизни
Скандальная британская модель Кара Делевинь, которая недавно откровенно рассказала об интиме с женщинами и мужчинами, еще в 2015 году объявила о своей бисексуальности. Правда, знаменитость до этого дня публично не афишировала свои отношения именно с женщинами. Но, видимо, Кара настолько счастлива, что больше не может держать свой роман в тайне.
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На днях Кара официально подтвердила свои отношения со звездой сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон, опубликовав в Instagram видео их страстного поцелуя. После этого влюбленная пара вместе появилась на церемонии вручения наград TrevorLive New York Gala.
Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира призналась, что их роман длится уже год, а также Кара привселюдно призналась актрисе в любви.
"Она — одна из тех людей, кто помог мне полюбить себя в то время, когда я более всего в этом нуждалась… Она показала мне, что такое реальная любовь и показала, как ее принимать, что было гораздо труднее, чем я думала", — заявила модель в своей речи модель во время церемонии вручения наград в Нью-Йорке.
Напомним, что до этого Кара встречалась с американской актрисой Мишель Родригес, а недавно весь мир обсуждал возможные отношения Делевинь и дочери поп-короля Майкла Джексона – Пэрис Джексон.
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