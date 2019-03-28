Кара Делевинь рассказала об интиме с женщинами и мужчинами

Модель утверждает, что "ведет себя покорно" с мужчинами, а с женщинами – наоборот

Кара Делевинь Фото: Getty Images

25-летняя британская модель Кара Делевинь, которая в 2015 году объявила о своей бисексуальности, рассказала об интимных отношениях с женщинами и мужчинами. Модель призналась, что она "всегда очень покорна" с мужчинами, а с женщинами – наоборот. Об интересных подробностях своей личной жизни Кара рассказала в интервью для подкаста RuPaul's Drag Race.

"Я всегда очень покорна с мужчинами. Всегда. Но с женщинами – наоборот. Так что это странно", – говорит Кара.

Звезда также объяснила, что ей удобнее дарить любовь и удовольствие, чем получать их: "Я очень хороша в том, чтобы дарить любовь, а не получать ее. Так же ив постели. Мне очень трудно получать удовольствие, любить и тому подобное, поэтому я люблю дарить."

Кара Делевинь и Пэрис Джексон Фото: AFP

Кроме этого Кара поделилась интересным фактом о себе: "Я никогда не хотела признавать свою сексуальность. В детстве мне нравились принцессы Диснея. Реальность такова, что мы все очень сексуально изменчивы".

Отметим, что сейчас Кара встречается со звездой сериала "Милые обманщицы" Бенсон. Ранее у нее был короткий роман с дочерью Майкла Джексона – Пэрис Джексон, а также с актрисой Мишель Родригес и певицей Энни Кларк.

Напомним, Кара Делевинь удивила смелым декольте.

Ранее бренд Balmain снял Кару Делевинь обнаженной.

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