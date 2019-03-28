Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кара Делевинь рассказала об интиме с женщинами и мужчинами

Модель утверждает, что "ведет себя покорно" с мужчинами, а с женщинами – наоборот

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:19
Кара Делевинь
Кара Делевинь
Фото: Getty Images

25-летняя британская модель Кара Делевинь, которая в 2015 году объявила о своей бисексуальности, рассказала об интимных отношениях с женщинами и мужчинами. Модель призналась, что она "всегда очень покорна" с мужчинами, а с женщинами – наоборот. Об интересных подробностях своей личной жизни Кара рассказала в интервью для подкаста RuPaul's Drag Race.

"Я всегда очень покорна с мужчинами. Всегда. Но с женщинами – наоборот. Так что это странно", – говорит Кара.

Звезда также объяснила, что ей удобнее дарить любовь и удовольствие, чем получать их: "Я очень хороша в том, чтобы дарить любовь, а не получать ее. Так же ив постели. Мне очень трудно получать удовольствие, любить и тому подобное, поэтому я люблю дарить."

Кара Делевинь и Пэрис Джексон
Кара Делевинь и Пэрис Джексон
Фото: AFP

Кроме этого Кара поделилась интересным фактом о себе: "Я никогда не хотела признавать свою сексуальность. В детстве мне нравились принцессы Диснея. Реальность такова, что мы все очень сексуально изменчивы".

Отметим, что сейчас Кара встречается со звездой сериала "Милые обманщицы" Бенсон. Ранее у нее был короткий роман с дочерью Майкла Джексона – Пэрис Джексон, а также с актрисой Мишель Родригес и певицей Энни Кларк.

Напомним, Кара Делевинь удивила смелым декольте.

Ранее бренд Balmain снял Кару Делевинь обнаженной.

Смотрите видео о служебных романах знаменитостей:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
45-летняя Хайди Клум вышла в свет с 29-летним женихом Эмили Ратаковски стала блондинкой и показала аппетитные формы Модель plus-size Эшли Грэм в серебристом платье оголила ноги
модель кара делевинь
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
Салат
Салат "Шамаханская царица"
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему

Популярные статьи

Сегодня, 11:00Шоу-бизнес

Алина Гросу выходит замуж – стало известно, где и когда состоится свадьба

Сегодня, 08:02Fun

Собака принесла хозяйке неожиданный "сюрприз"

Вчера, 17:27Fun

27 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 15:04Fun

Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Вчера, 11:19Шоу-бизнес

Олег Винник предстал в новом необычном образе

Вчера, 10:17Шоу-бизнес

Папина копия: Джамала опубликовала серию фото с сыном

Вчера, 09:49Fun

Голые студенты выжили после трех недель блужданий по джунглям

Вчера, 08:59Fun

Женщина одновременно родила от двух разных мужчин

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

23-летняя дочь Эминема показала идеальную фигуру в купальнике

Вчера, 07:00Wellness

Как без усилий убрать мешки под глазами

Вчера, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня: у Стрельцов очень активный день, а Водолеи могут получить премию

26 мартаШоу-бизнес

Влад Топалов о своем здоровье: "Я больше не могу лечиться"

26 мартаСтиль

Желтый ей к лицу: Тина Кароль в боди подчеркнула пышный бюст

26 мартаШоу-бизнес

Наталья Холоденко показала фото с новорожденной дочерью

26 мартаFun

26 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 мартаFun

"Не пейте воду": в роддоме одновременно забеременели девять медсестер

Новости партнеров

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой
Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой
Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете
Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете
Роза Сябитова показала, в каких условиях живет за городом
Роза Сябитова показала, в каких условиях живет за городом
«Не бойтесь измены»
«Не бойтесь измены»
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
9 признаков, указывающих на то, что вы умный человек
9 признаков, указывающих на то, что вы умный человек
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности
Создатель веб-сайтов скрыто добывал криптовалюту (не доказано)
Создатель веб-сайтов скрыто добывал криптовалюту (не доказано)