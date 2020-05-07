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Кара Делевинь рассталась со своей возлюбленной – СМИ

26-летняя модель не живет с Эшли Бенсон еще с апреля

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:03

26-летняя модель Кара Делевинь, которая, по информации СМИ, недавно тайно вступила в брак в Лас-Вегасе с 29-летней Эшли Бенсон, рассталась со своей возлюбленной. Интересно, что знаменитая ЛГБТ-пара приняла такое решение еще в апреле, но известно это стало только сейчас.

Как рассказал инсайдер изданию People, Кара Делевинь целый месяц карантина провела со своими звездными подругами и даже не пыталась наладить отношения с Эшли Бенсон.

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"У Кары и Эшли всегда были взлеты и падения, но теперь все закончилось. Их роман просто отжил свое", – рассказывает инсайдер.

Для всех их расставание стало полной неожиданностью, ведь совсем недавно модель громко и на весь мир заявила, что рядом с Эшли ощущала себя самой счастливой на свете: "Так приятно, что рядом со мной есть человек, который любит меня и поддерживает во всем. Я самая счастливая девушка в мире. У каждого из нас есть семья, в которой он родился, но постепенно мы находим еще одну семью, где нас понимают. Единственный способ найти ее — быть честным. И не имеет значения тот факт, что ваш взгляд на себя может поменяться со временем".

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Отметим, что пара долго не комментировала роман. Кара Делевинь подтвердила отношения с возлюбленной страстным поцелуем в июне 2019 года. Однако впервые информация об отношениях Кары и Эшли появилась еще в августе 2018-го, когда они встречались два месяца.

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