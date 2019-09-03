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Кара Делевин впервые откровенно заговорила о своей личной жизни

26-летняя модель не любит выставлять чувства на показ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Кара Делевин
Кара Делевин
Фото: Getty Images

26-летняя Кара Делевинь, которая, по информации СМИ, недавно тайно поженилась в Лас-Вегасе со своей возлюбленной 29-летней Эшли Бенсон, впервые откровенно рассказала о личной жизни и о том, почему она не любит придавать огласки романтические отношения.

О том, кто из селебрити женился на своих бывших, смотрите в ролике:

В интервью журналу Elle, модель затронула тему личной жизни. По ее словам, влюбленность помогает ей чувствовать себя лучше, но самое прекрасное, когда человек может разделить счастье с кем-нибудь еще".

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"Я просто чувствую себя лучше, когда влюблена. Речь не всегда идет о влюбленности в какого-то конкретного человека. Иногда это чувство, которое я ощущаю исключительно внутри себя. Однако это прекрасно, когда ты не один и можешь разделить весь мир с кем-нибудь еще", – рассказала модель.

INSTAGRAM (@caradelevingne)

Ко всему, Кара не ушла от ответа, почему она почти не афиширует свои отношения с возлюбленной Эшли Бенсон. Как утверждает манекенщица, тема личной жизни для нее сокровенна и она не желает делиться этим со всем миром.

"Это священно! Я прекрасно понимаю, почему людей так сильно волнует моя личная жизнь, и мне не хотелось бы скрывать ее настолько, чтобы все вокруг думали, что мне за что-то стыдно. У меня никогда не было отношений напоказ. Мы изначально хранили все в тайне и не нуждались во внимании. Это не то же самое, что вместе позировать на дорожке", – откровенно рассказала Делевинь.

Отметим, что пара долго не комментировала роман. Кара Делевинь подтвердила отношения с возлюбленной страстным поцелуем в июне 2019. Однако впервые информация об отношениях Кары и Эшли появилась еще в августе 2018-го, когда они встречались два месяца.

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Источник: elle.com
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