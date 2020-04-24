Сбежала в Одессу: Елена Кравец показала лицо без макияжа

Актриса решила с семьей уехать из Киева

Украинская актриса и звезда "Студии Квартал 95" Елена Кравец, которая ранее удивила неожиданным заявлением о Владимире Зеленском, не выдержала на карантине и сбежала из Киева в солнечную Одессу. Об этом свидетельствуют кадры из официальной страницы актрисы в Instagram.

Елена опубликовала селфи со своим супругом, а также несколько снимков со своей семьей – двойняшками и старшей дочерью Марией. Елена Кравец предстала перед поклонниками без макияжа и объясняла, что вместе с мужем приняла решение сбежать в Одессу, чтобы "подышать свежим воздухом".

Елена Кравец уехала с семьей в Одессу Фото: instagram.com/lennykravets Елена Кравец уехала с семьей в Одессу Фото: instagram.com/lennykravets Елена Кравец уехала с семьей в Одессу Фото: instagram.com/lennykravets Елена Кравец уехала с семьей в Одессу Фото: instagram.com/lennykravets Елена Кравец уехала с семьей в Одессу Фото: instagram.com/lennykravets 1/5

"На прошлой неделе мы сбежали из Киева в Одессу. Тут было слишком много дыма, а там море, которого никогда не бывает слишком много... В Одессе выдохнули монотонность и вдохнули полные легкие ветра свежего", – написала Елена Кравец под опубликованными кадрами.

Отметим, что ранее Елена рассказала, чем занималась в Киеве во время карантина. По ее словам, она рисовала картины по номерам и выпекала домашнее печенье.

Более подробно о звездном карантине смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее в Сети опубликовали архивные фото со свадьбы Елены Кравец.

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