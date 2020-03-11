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Карантин в Украине из-за коронавируса: реакция украинских звезд

Потап, Джамала, Ирина Федишин и другие звезды обратились к фанатам

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:55

С 12 марта в столице Украины на трехнедельный карантин из-за вспышки коронавируса уходят детские сады, школы, университеты. Также должны быть отменены концерты, спектакли и другие массовые мероприятия, участие в которых принимают более 60 людей. Об отмене концерта уже объявили группа KAZKA и певец Александр Пономарев. Также на своих страницах в социальных сетях представители украинского шоу-бизнеса прореагировали на заявление Кабинета министров Украины о карантине и призвали своих поклонников не паниковать.

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Украинская певица Джамала, которая беременна вторым ребенком, поделилась с подписчиками своими методами профилактики и гигиены.

"Карантин?! Главное без паники! Что может сделать каждый из нас для профилактики этого заболевания? Проветривайте чаще комнаты, пользуйтесь увлажнителем воздуха. Обязательно мойте руки с мылом, промывайте нос специальным раствором или просто так же обычным мылом. Еще я пользуюсь оксолиновой мазью. Если есть двор рядом с домом, прогуливайтесь на свежем воздухе. Пожалуйста, не надевайте масок на улице. Маска нужна тем, кто уже заболел, или есть вероятность оказаться в одном помещении с больным. Давайте беречь свое здоровье и заботиться о наших близких", – написала певица.

Украинский продюсер и рэпер Потап не стал публиковать огромный пост, а лишь разместил забавное видео, сопроводив его хештегом #coronovirus.

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Украинская певица Ирина Федишин, как и ее коллега Потап, также шуточно прокомментировала введение карантина. Артистка опубликовала кадр с клипа на песню "Хочу на Мальдіви".

"Карантин! Главное – без паники", – написала певица.

Украинская группа KAZKA и вовсе отменила ряд концертов по всей Украине. По их словам, они решили прислушаться к рекомендациям Министерства здравоохранения Украины и не подвергать своих поклонников опасности.

Народный артист Украины Александр Пономарев в тяжелые времена также не теряет позитивного настроя. Певец в опубликованном видео поделился личным лайфхаком, как здороваться с коллегами во время карантина.

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Ранее мы также писали, что "Евровидение-2020" оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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шоу-бизнес Потап Джамала Александр Пономарев коронавирус Ирина Федишин KAZKA
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