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Карантин застал врасплох: кто из звезд был вынужден прервать отпуск

Узнайте, что Екатерину Кухар возмутило в аэропорту Киева

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:01

Из-за пандемии коронавируса многим звездам пришлось прервать свой отпуск и вернуться в Украину, поскольку правительство нашей страны в целях безопасности решило закрыть границы.

Прима балета Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым прервали отпуск в Таиланде. Звездная пара приняла решение вернуться домой. Во время полета супруги были в медицинских масках, но по возвращению домой Кухар даже успела возмутиться.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов в Таиланде
Екатерина Кухар и Александр Стоянов в Таиланде
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"У нас лишь проверили украинские паспорта и издалека навели градусник. На самом деле все взрослые люди понимают, если человек с температурой захочет прилететь в страну, он все равно собьет ее жаропонижающим и никто об этом не узнает", – говорит балерина.

Подробнее об отмене звездного отпуска узнайте в сюжете:

Неделю назад из Бали вернулась и украинская рэперша alyona alyona. Певица призналась, что из-за карантина с ней почти никто не общается, но артистка не печалится по этому поводу. Звезда устроила SPA-процедуры дома.

alyona alyona на Бали
alyona alyona на Бали
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, что украинский певец Валерий Харчишин вернулся из Италии с симптомами коронавируса. Фронтмен группы "Друга ріка" даже обнародовал свой результат теста на COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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