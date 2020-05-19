Карантинный стиль: 72-летняя мама Илона Маска позировала в экстравагантном образе со шваброй в руках

Модель рассказала, чем занимается во время карантина

Мама основателя Space X и Tesla Илона Маска, Мэй Маск, опубликовала серию экстравагантных фотографий, сделанных специально во время карантина для нового интервью в модном журнале.

Мэй Маск показала карантинный образ Фото: instagram.com/harpersbazaarus

Спустя несколько месяцев, проведенных в условиях домашней изоляции, Мэй Маск рассказала, как справляется с карантином, в небольшом интервью для Harper’s Bazaar. Бывшая модель также поделилась стильными и немного необычными, но характерными для нашей новой реальности фотографиями. Мэй Маск позировала в резиновых перчатках со шваброй алого цвета в руках. На ушах знаменитости были роскошные золотые серьги, а на лице – макияж с акцентом на губах.

Мэй Маск позирует для Harper's BAZAAR US Фото: instagram.com/harpersbazaarus

Мэй Маск рассказала, что находится дома со своей собакой.

"Он лучшая компания и любит обниматься. Нам нужно больше обниматься в нашей жизни", – сказала знаменитость.

Отвечая на вопрос, куда она захочет пойти, когда все снова смогут свободно передвигаться, знаменитость ответила, что хочет полететь на самолете.

Мэй Маск на домашней изоляции Фото: instagram.com/harpersbazaarus

"Моя книга "Женщина создает план" будет выпущена в 21 стране, и многие издательства хотят, чтобы я выступала в их странах, так как они считают, что их женщинам нужно послание надежды", – рассказала Мэй Маск.

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Чтобы не терять надежду и проводить время с пользой, Мэй Маск улучшает знания языков, смотрит фильмы на голландском, французском и немецком, чтобы говорить более свободно, когда она полетит в Европу.

Для нового интервью Harper’s Bazaar привлек и других известных моделей, актрис, стилистов, которые также показали свои карантинные образы.

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