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Карантинный стиль: 72-летняя мама Илона Маска позировала в экстравагантном образе со шваброй в руках

Модель рассказала, чем занимается во время карантина

Дарина Алексеева
Сегодня, 09:00

Мама основателя Space X и Tesla Илона Маска, Мэй Маск, опубликовала серию экстравагантных фотографий, сделанных специально во время карантина для нового интервью в модном журнале.

Мэй Маск показала карантинный образ
Мэй Маск показала карантинный образ
Фото: instagram.com/harpersbazaarus

Спустя несколько месяцев, проведенных в условиях домашней изоляции, Мэй Маск рассказала, как справляется с карантином, в небольшом интервью для Harper’s Bazaar. Бывшая модель также поделилась стильными и немного необычными, но характерными для нашей новой реальности фотографиями. Мэй Маск позировала в резиновых перчатках со шваброй алого цвета в руках. На ушах знаменитости были роскошные золотые серьги, а на лице – макияж с акцентом на губах.

Мэй Маск позирует для Harper's BAZAAR US
Мэй Маск позирует для Harper's BAZAAR US
Фото: instagram.com/harpersbazaarus

Мэй Маск рассказала, что находится дома со своей собакой.

"Он лучшая компания и любит обниматься. Нам нужно больше обниматься в нашей жизни", – сказала знаменитость.

Отвечая на вопрос, куда она захочет пойти, когда все снова смогут свободно передвигаться, знаменитость ответила, что хочет полететь на самолете.

Мэй Маск на домашней изоляции
Мэй Маск на домашней изоляции
Фото: instagram.com/harpersbazaarus

"Моя книга "Женщина создает план" будет выпущена в 21 стране, и многие издательства хотят, чтобы я выступала в их странах, так как они считают, что их женщинам нужно послание надежды", – рассказала Мэй Маск.

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Чтобы не терять надежду и проводить время с пользой, Мэй Маск улучшает знания языков, смотрит фильмы на голландском, французском и немецком, чтобы говорить более свободно, когда она полетит в Европу.

Для нового интервью Harper’s Bazaar привлек и других известных моделей, актрис, стилистов, которые также показали свои карантинные образы.

Недавно на новой обложке Vogue UA показали мир после пандемии.

Ранее мы показали, как Влад Яма с женой позировали для фотографа, не выходя из дома.

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