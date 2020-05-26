Карантинный уик-энд: Милла Йовович постреляла из водных пистолетов с дочками – видео

Актриса провела время с семьей на свежем воздухе

44-летняя американская актриса Милла Йовович, которая прочла для подписчиков "Муху-Цокотуху" на русском языке, весело провела уик-энд с семьей. Актриса украинского происхождения опубликовала серию фотографий и видео, в которых показала бои с игрушечными водными пистолетами.

Дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсон Фото: instagram.com/millajovovich

Звезда "Пятого элемента" воспользовалась солнечными днями в Лос-Анджелесе, чтобы провести с детьми время на свежем воздухе во время карантина. Вместе со своими старшими дочками Эвер и Дэшиэл Милла Йовович устроила бои с водными пистолетами прямо возле дома.

"Нет ничего лучше отличного водного боя с семьей на выходных! В Лос-Анджелесе была прекрасная погода, поэтому мы воспользовались этим, чтобы выбраться из дома и провести некоторое время на улице", – написала Милла Йовович в Instagram.

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Актриса также опубликовала фотографию домашней голубики, которая выросла в их саду.

"Сегодня утром у нас была огромная тарелка с завтраком! Ягоды на вкус такие невероятно свежие, такие сладкие и такие же большие, в отличие от тех, которые я покупала на каком-либо рынке. Я надеюсь, что все в порядке и остаются в безопасности!" – добавила знаменитость.

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На серии фотографий дочки Миллы Йовович радостно улыбаются, а на видео с замедленной съемкой Милла Йовович стреляет из водяного пистолета в 12-летнюю Эвер, пока та уклоняется.

Напомним, что 2 февраля Милла Йовович родила третьего ребенка – Ошин Йовович-Андерсон.

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