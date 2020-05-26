Карантинный уик-энд: Милла Йовович постреляла из водных пистолетов с дочками – видео
Актриса провела время с семьей на свежем воздухе
44-летняя американская актриса Милла Йовович, которая прочла для подписчиков "Муху-Цокотуху" на русском языке, весело провела уик-энд с семьей. Актриса украинского происхождения опубликовала серию фотографий и видео, в которых показала бои с игрушечными водными пистолетами.
Звезда "Пятого элемента" воспользовалась солнечными днями в Лос-Анджелесе, чтобы провести с детьми время на свежем воздухе во время карантина. Вместе со своими старшими дочками Эвер и Дэшиэл Милла Йовович устроила бои с водными пистолетами прямо возле дома.
"Нет ничего лучше отличного водного боя с семьей на выходных! В Лос-Анджелесе была прекрасная погода, поэтому мы воспользовались этим, чтобы выбраться из дома и провести некоторое время на улице", – написала Милла Йовович в Instagram.
Смотрите в сюжете, как детские сады готовятся открыться после карантина:
Актриса также опубликовала фотографию домашней голубики, которая выросла в их саду.
"Сегодня утром у нас была огромная тарелка с завтраком! Ягоды на вкус такие невероятно свежие, такие сладкие и такие же большие, в отличие от тех, которые я покупала на каком-либо рынке. Я надеюсь, что все в порядке и остаются в безопасности!" – добавила знаменитость.
На серии фотографий дочки Миллы Йовович радостно улыбаются, а на видео с замедленной съемкой Милла Йовович стреляет из водяного пистолета в 12-летнюю Эвер, пока та уклоняется.
Напомним, что 2 февраля Милла Йовович родила третьего ребенка – Ошин Йовович-Андерсон.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное