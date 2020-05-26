Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Карантинный уик-энд: Милла Йовович постреляла из водных пистолетов с дочками – видео

Сегодня, 09:00

Актриса провела время с семьей на свежем воздухе

44-летняя американская актриса Милла Йовович, которая прочла для подписчиков "Муху-Цокотуху" на русском языке, весело провела уик-энд с семьей. Актриса украинского происхождения опубликовала серию фотографий и видео, в которых показала бои с игрушечными водными пистолетами.

Дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсон
Дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсон
Фото: instagram.com/millajovovich

Звезда "Пятого элемента" воспользовалась солнечными днями в Лос-Анджелесе, чтобы провести с детьми время на свежем воздухе во время карантина. Вместе со своими старшими дочками Эвер и Дэшиэл Милла Йовович устроила бои с водными пистолетами прямо возле дома.

"Нет ничего лучше отличного водного боя с семьей на выходных! В Лос-Анджелесе была прекрасная погода, поэтому мы воспользовались этим, чтобы выбраться из дома и провести некоторое время на улице", – написала Милла Йовович в Instagram.

Смотрите в сюжете, как детские сады готовятся открыться после карантина:

Актриса также опубликовала фотографию домашней голубики, которая выросла в их саду.

"Сегодня утром у нас была огромная тарелка с завтраком! Ягоды на вкус такие невероятно свежие, такие сладкие и такие же большие, в отличие от тех, которые я покупала на каком-либо рынке. Я надеюсь, что все в порядке и остаются в безопасности!" – добавила знаменитость.

INSTAGRAM

На серии фотографий дочки Миллы Йовович радостно улыбаются, а на видео с замедленной съемкой Милла Йовович стреляет из водяного пистолета в 12-летнюю Эвер, пока та уклоняется.

Напомним, что 2 февраля Милла Йовович родила третьего ребенка – Ошин Йовович-Андерсон.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
62-летняя Шэрон Стоун показала роскошное тело в бикини Милла Йовович поделилась трогательным селфи со своей четырехмесячной дочкой Милла Йовович показала, как ее дочери практикуют православные традиции: видео
дети карантин актриса Милла Йовович
Реклама

Новости партнеров

Драма в сім'ї Кравець з
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося?
Ткач и Кошевой попали в скандал на шоу «Рассмеши комика»
Ткач и Кошевой попали в скандал на шоу «Рассмеши комика»
Фіналістка
Фіналістка "Холостяк-10" емоційно звернулася до шанувальників
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х

Популярные статьи

Сегодня, 06:57Fun

Аномального поросенка с двумя головами показали на видео

Сегодня, 05:05Fun

26 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 20:20Шоу-бизнес

"Они очень запуганы": экс-жене рэпера Сереги удалось встретиться со своими детьми

Вчера, 19:30Шоу-бизнес

Впервые о личном: Олег Скрипка признался, почему распался первый брак с француженкой

Вчера, 18:35Fun

25 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 18:14Food

Как выбрать и замариновать мясо для шашлыка

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

Проводили в последний путь: где похоронили маму Ирины Билык

Вчера, 16:06Шоу-бизнес

"Уходите, не надейтесь, что кто-то изменится": украинская супермодель обратилась к подписчицам

Вчера, 14:02Смотрите на OLL.TV

5 крутых сериалов, которые вышли в 2020 году

Вчера, 10:44Шоу-бизнес

Именинница дня: ТОП-5 гугл-запросов о Маше Ефросининой

Вчера, 05:56Fun

Телеведущая на карантине не мыла волосы шампунем: как она выглядит сейчас, фото

24 маяFun

Где покататься на роликах в Киеве с семьей: обзор роллердромов

24 маяFun

24 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

23 маяFun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

23 маяШоу-бизнес

57-летняя Деми Мур восхитила фигурой в купальнике

23 маяШоу-бизнес

"Надоест одно и то же": финалистка Холостяк-10 прокомментировала выбор главного героя

Новости партнеров

Як виглядали молоді Пугачова, Корольова, Данилко та інші зірки
Як виглядали молоді Пугачова, Корольова, Данилко та інші зірки
Не скрізь ідеальний. Пляжні знімки Бурака Озчивита наробили шуму
Не скрізь ідеальний. Пляжні знімки Бурака Озчивита наробили шуму
Доктор Комаровский назвал худшее средство для больного сердца
Доктор Комаровский назвал худшее средство для больного сердца
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
СМИ: В семье Ирины Билык случилось горе
СМИ: В семье Ирины Билык случилось горе
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Вчені назвали найгірший морепродукт: шкоди багато, а користі — 0
Вчені назвали найгірший морепродукт: шкоди багато, а користі — 0