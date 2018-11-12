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Кардашьян в полупрозрачном и Бекхэм в белом: звезды побывали на People's Choice Awards

В Санта-Монике состоялась 44-я церемония вручения премии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Ким Кардашьян. Фото: Getty
Ким Кардашьян. Фото: Getty

В воскресенье, 11 ноября, в Санта-Монике, Калифорния состоялась 44-я по счету церемония вручения премии People's Choice Awards. Статуэтки вручают деятелям шоу-бизнеса, кино и телевидения, которых методом голосования в интернете выбирают обычные люди.

В этот вечер на красной дорожке было настоящее созвездие знаменитостей. На мероприятие пришли Ким Кардашьян, Рита Ора, Виктория Бекхэм, Скарлетт Йоханссон, Мила Кунис, Джимми Фэллон и многие другие.

Шеана Шей
Фото: AFP
Лала Кент
Фото: AFP
Амбер Валетта
Фото: AFP
Рита Ора
Фото: AFP
Джимми Фэллон
Фото: AFP
Мила Кунис
Фото: AFP
Скарлетт Йоханссон
Фото: AFP
Скарлетт Йоханссон
Фото: AFP
Виктория Бекхэм
Фото: AFP
Ким Кардашьян
Фото: AFP
Семейство Кардашьян
Фото: AFP
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Каждая из селебритис пыталась выделиться своим нарядом. Так, смелая Ким надела полупрозрачное полосатое платье, Виктория отдала предпочтение строгой классике, нарядившись в белоснежный костюм с кружевным топом. Мила Кунис соблазняла присутствующих черным платьем на тонких бретельках.

Победители People's Choice Awards 2018

Любимый фильм – "Мстители: Война бесконечности"

Любимая киноактриса – Скарлетт Йоханссон, "Мстители: Война бесконечности"

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Скарлетт Йоханссон
Фото: AFP

Любимый киноактер – Чедвик Боузман, "Черная Пантера"

Любимый драматический фильм – "Пятьдесят оттенков свободы"

Любимый комедийный фильм – "Шпион, который меня кинул"

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Мила Кунис сыграла главную роль в фильме "Шпион, который меня кинул"
Фото: AFP

Любимый альбом года – Queen – Ники Минаж

Любимый боевик – "Мстители: Война бесконечности"

Лучшее шоу года – "Сумеречные охотники"

Любимый актер боевиков – Данай Джекесай Гурира – "Черная Пантера"

Любимая исполнительница – Ники Минаж

Любимый исполнитель – Шон Мендес

Любимый семейный фильм – "Суперсемейка 2"

Песня года – Idol – BTS

Видео года – Idol – BTS

Фэшн-икона – Виктория Бекхэм

Любимое реалити-шоу – Семейство Кардашьян

Напомним, на прошлой неделе в Испании прошла ежегодная церемония вручения музыкальных наград MTV Europe Music Awards 2018.

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Источник: "Сегодня"
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