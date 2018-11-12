Кардашьян в полупрозрачном и Бекхэм в белом: звезды побывали на People's Choice Awards
В Санта-Монике состоялась 44-я церемония вручения премии
В воскресенье, 11 ноября, в Санта-Монике, Калифорния состоялась 44-я по счету церемония вручения премии People's Choice Awards. Статуэтки вручают деятелям шоу-бизнеса, кино и телевидения, которых методом голосования в интернете выбирают обычные люди.
В этот вечер на красной дорожке было настоящее созвездие знаменитостей. На мероприятие пришли Ким Кардашьян, Рита Ора, Виктория Бекхэм, Скарлетт Йоханссон, Мила Кунис, Джимми Фэллон и многие другие.
Каждая из селебритис пыталась выделиться своим нарядом. Так, смелая Ким надела полупрозрачное полосатое платье, Виктория отдала предпочтение строгой классике, нарядившись в белоснежный костюм с кружевным топом. Мила Кунис соблазняла присутствующих черным платьем на тонких бретельках.
Победители People's Choice Awards 2018
Любимый фильм – "Мстители: Война бесконечности"
Любимая киноактриса – Скарлетт Йоханссон, "Мстители: Война бесконечности"
Любимый киноактер – Чедвик Боузман, "Черная Пантера"
Любимый драматический фильм – "Пятьдесят оттенков свободы"
Любимый комедийный фильм – "Шпион, который меня кинул"
Любимый альбом года – Queen – Ники Минаж
Любимый боевик – "Мстители: Война бесконечности"
Лучшее шоу года – "Сумеречные охотники"
Любимый актер боевиков – Данай Джекесай Гурира – "Черная Пантера"
Любимая исполнительница – Ники Минаж
Любимый исполнитель – Шон Мендес
Любимый семейный фильм – "Суперсемейка 2"
Песня года – Idol – BTS
Видео года – Idol – BTS
Фэшн-икона – Виктория Бекхэм
Любимое реалити-шоу – Семейство Кардашьян
Напомним, на прошлой неделе в Испании прошла ежегодная церемония вручения музыкальных наград MTV Europe Music Awards 2018.