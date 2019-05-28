Карди Би подарила 10-месячной дочери бриллиантовые браслеты на 80 тысяч долларов

Звезда не пожалела 80 тысяч долларов на такой подарок для малышки

Карди Би Фото: Getty Images

Американская рэперша Карди Би, которая недавно удивила эпатажным нарядом, сделала неожиданный сюрприз своей 10-месячной дочери Калчер.

Смотрите видео о звездных подарках со сцены:

В сети 26-летняя артистка похвасталась подарком для ребенка. В Instagram-Stories Карди Би показала ювелирные украшения с драгоценными камнями, которые принадлежат ее маленькой дочери Калчер. Певица купила серьги и браслеты с бриллиантами. Их стоимость оценивается по меньшей мере в 80 тысяч долларов.

Только что потратила чемодан денег на мою дочь. Плохая девчонка когда-то будет портить других. А пока так, я хвастаюсь", – прокомментировала свои покупки Карди Би.

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Согласно фото, рэперша не смогла выбрать какой-то один браслет, поэтому купила украшения из белого, розового и желтого золота. Хотя ее маленькая Калчер еще не понимает, какой дорогой подарок для нее сделала звездная мама.

Напомним, что Карди Би только недавно стала публиковать на своей странице в соцсети фото своей маленькой дочери Калчер Киари Сифес.

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