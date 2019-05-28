Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Карди Би подарила 10-месячной дочери бриллиантовые браслеты на 80 тысяч долларов

Звезда не пожалела 80 тысяч долларов на такой подарок для малышки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:04
Карди Би
Карди Би
Фото: Getty Images

Американская рэперша Карди Би, которая недавно удивила эпатажным нарядом, сделала неожиданный сюрприз своей 10-месячной дочери Калчер.

Смотрите видео о звездных подарках со сцены:

В сети 26-летняя артистка похвасталась подарком для ребенка. В Instagram-Stories Карди Би показала ювелирные украшения с драгоценными камнями, которые принадлежат ее маленькой дочери Калчер. Певица купила серьги и браслеты с бриллиантами. Их стоимость оценивается по меньшей мере в 80 тысяч долларов.

Только что потратила чемодан денег на мою дочь. Плохая девчонка когда-то будет портить других. А пока так, я хвастаюсь", – прокомментировала свои покупки Карди Би.

Читайте также
Скандальная Карди Би надела костюм украинского дизайнера

Согласно фото, рэперша не смогла выбрать какой-то один браслет, поэтому купила украшения из белого, розового и желтого золота. Хотя ее маленькая Калчер еще не понимает, какой дорогой подарок для нее сделала звездная мама.

Напомним, что Карди Би только недавно стала публиковать на своей странице в соцсети фото своей маленькой дочери Калчер Киари Сифес. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Карди Би, Дрэйк и Ариана Гранде: названы победители премии Billboard Music Awards 2019 Прошла любовь: Карди Би разошлась с отцом своего ребенка Скандальная Карди Би надела костюм украинского дизайнера
покупки дочь подарок Карди Би
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"
«Нас использовали!» Мама Ержана возмущена провокацией
«Нас использовали!» Мама Ержана возмущена провокацией
Каменских сделала откровенное признание накануне свадьбы
Каменских сделала откровенное признание накануне свадьбы

Популярные статьи

Сегодня, 18:41Wellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

Сегодня, 16:48Wellness

Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

Сегодня, 15:30Fun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

Сегодня, 09:21Fun

"Капсулу времени" извлекли со дна океана: ей 20 тысяч лет

Сегодня, 09:00Афиша

"Чернобыль" 2019: где и когда смотреть 4-ю серию

Сегодня, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

Вчера, 15:33Шоу-бизнес

Созданы друг для друга: Настя Каменских и Потап показали пляжные фото

Вчера, 12:42Fun

27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:37Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

26 маяFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

26 маяШоу-бизнес

Тысячи поцелуев: Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца

26 маяFood

Как правильно заморозить кабачки на зиму

26 маяFun

Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест

26 маяПсихология

Гороскоп на неделю: Тельцам нужно завершить старые дела, а Ракам – необходим отпуск

26 маяАфиша

Куда пойти на День Киева 2019: ТОП интересных мест и мероприятий

26 маяШоу-бизнес

Софи Тернер кардинально сменила имидж

Новости партнеров

Рейтинг женских
Рейтинг женских "приятностей", по которым мужчины сходят с ума
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Типы фигуры: что наш силуэт говорит о нас?
Типы фигуры: что наш силуэт говорит о нас?
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Неожиданно:
Неожиданно: "Джон Уик-3" побил рекорд фильма "Мстители: Финал"
«Скажите, как его зовут»: самые странные имена детей звезд
«Скажите, как его зовут»: самые странные имена детей звезд
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Самые красивые пары на Met Gala (фото)
Самые красивые пары на Met Gala (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь