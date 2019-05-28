Карди Би подарила 10-месячной дочери бриллиантовые браслеты на 80 тысяч долларов
Звезда не пожалела 80 тысяч долларов на такой подарок для малышки
Американская рэперша Карди Би, которая недавно удивила эпатажным нарядом, сделала неожиданный сюрприз своей 10-месячной дочери Калчер.
Смотрите видео о звездных подарках со сцены:
В сети 26-летняя артистка похвасталась подарком для ребенка. В Instagram-Stories Карди Би показала ювелирные украшения с драгоценными камнями, которые принадлежат ее маленькой дочери Калчер. Певица купила серьги и браслеты с бриллиантами. Их стоимость оценивается по меньшей мере в 80 тысяч долларов.
Только что потратила чемодан денег на мою дочь. Плохая девчонка когда-то будет портить других. А пока так, я хвастаюсь", – прокомментировала свои покупки Карди Би.
Согласно фото, рэперша не смогла выбрать какой-то один браслет, поэтому купила украшения из белого, розового и желтого золота. Хотя ее маленькая Калчер еще не понимает, какой дорогой подарок для нее сделала звездная мама.
Напомним, что Карди Би только недавно стала публиковать на своей странице в соцсети фото своей маленькой дочери Калчер Киари Сифес.
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