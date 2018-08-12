Каре Делевинь – 26: самые сексуальные и эпатажные образы модели

Модель и актриса не скрывает, что она – бисексуалка

Кара Делевинь. Фото: Getty Кара Делевинь. Фото: Getty Кара Делевинь. Фото: Getty Кара Делевинь. Фото: Getty Кара Делевинь. Фото: Getty Кара Делевинь. Фото: Getty Кара Делевинь. Фото: Getty Кара Делевинь. Фото: Getty Кара Делевинь. Фото: Getty Кара Делевинь. Фото: Getty Кара Делевинь. Фото: Getty 1/11

Британская модель и актриса Кара Делевинь, которая недавно рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна, сегодня празднует 26-й день рождения. Кара уже успела достичь небывалых высот: на ее счету контракты с лучшими модными домами, сотни дефиле и съемки в фильмах.

Отметим, что Делевинь дебютировала в большом кино, исполнив главную роль в фантастической ленте "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона. А также она снялась в "Отряде самоубийц", "Анне Карениной" и "Бумажных городах".

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Модель и актриса не скрывает, что она – бисексуалка. Звезда имела длительные отношения с певицей St Vincent, а сейчас ей приписывают роман с дочерью Майкла Джексона. В день рождения Кары Делевинь мы решили вспомнить самые яркие образы звезды, которая имеет нрав настоящей бунтарки.

Напомним, весной актриса и модель Кара Делевинь обрила голову ради роли в новой драме Life In A Year, в которой играет смертельно больную девушку. Специально для съемок ей пришлось заметно похудеть. С тех пор британка продолжает эксперименты со своей внешностью.