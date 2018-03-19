Каре и откровенный наряд: Олю Полякову сравнили с Леди Гагой

Сегодня, 10:01

Певица предстала в смелом мини-платье и без белокурых локонов

Оля Полякова. Фото: Instagram
Оля Полякова. Фото: Instagram

Певица Оля Полякова продемонстрировала новый сексуальный образ на странице в Instagram.  На выходных состоялась первая игра четвертого сезона "Лиги смеха".

"Винницкие" показали мини-пародию на фильм "Любовь и голуби", в которой роль Раисы Захаровны (ее играла Людмила Гурченко) досталась Оле Поляковой.

Певица предстала в смелом наряде и без белокурых локонов. Оля надела яркое мини-платье с вышивкой и открытой спиной, которое дополнила высокими сапогами.

Свой образ звезда дополнила париком седого цвета и эффектным головным убором.

Подписчики сравнили Суперблондинку с Леди Гагой: "Вам идет стрижка, делает вас стильнее и моложе!", "Точная Lаdy Gaga только красивее", "Уже перебор, на Леди Гагу похожа", "Как всегда непревзойденная", "Стиль Поляковой не подделать", – комментируют пользователи.

1_4024

Оля Полякова. Фото: Instagram   

Напомним, Оля Полякова победила в номинации "Певица зимы" по версии музыкального телеканала М1.

8 марта Оля Полякова презентовала клип на песню "Мама"Впервые в клипе Поляковой снялись сразу все три поколения женщин. И, если за плечами старшей дочери Маши уже числиться участие в трех работах известной мамы, то для младшей Алисы съемки в новом видео – дебют.
певица, полякова, наряд, образ, Оля Полякова

Вы сейчас просматриваете новость "Каре и откровенный наряд: Олю Полякову сравнили с Леди Гагой". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Оля Полякова предстала в неожиданном образе на "Лиге смеха"

16 Марта, 15:00

"Винницкие" покажут мини-пародию на фильм "Любовь и голуби"

Шоу-бизнес

Определились 14 команд четвертого сезона "Лиги смеха"

14 Марта, 11:31

Станислав Боклан сделал ставку на новичков этого сезона
Загрузка...

Шоу-бизнес

Оля Полякова. Фото: "Сегодня"

Оля Полякова награждена орденом

13 Марта, 14:00

Суперблондинка победила в номинации “Певица зимы” по версии музыкального телеканала М1

Шоу-бизнес

Оля Полякова. Фото: Instagram

Оля Полякова объявила войну ЖЭКу

9 Марта, 17:00

Певица спасала свою квартиру от потопа
Загрузка...