Каре и откровенный наряд: Олю Полякову сравнили с Леди Гагой

Певица предстала в смелом мини-платье и без белокурых локонов

Певица Оля Полякова продемонстрировала новый сексуальный образ на странице в Instagram. На выходных состоялась первая игра четвертого сезона "Лиги смеха".

"Винницкие" показали мини-пародию на фильм "Любовь и голуби", в которой роль Раисы Захаровны (ее играла Людмила Гурченко) досталась Оле Поляковой.

Певица предстала в смелом наряде и без белокурых локонов. Оля надела яркое мини-платье с вышивкой и открытой спиной, которое дополнила высокими сапогами.

Свой образ звезда дополнила париком седого цвета и эффектным головным убором.

Подписчики сравнили Суперблондинку с Леди Гагой: "Вам идет стрижка, делает вас стильнее и моложе!", "Точная Lаdy Gaga только красивее", "Уже перебор, на Леди Гагу похожа", "Как всегда непревзойденная", "Стиль Поляковой не подделать", – комментируют пользователи.

Оля Полякова. Фото: Instagram

Напомним, Оля Полякова победила в номинации "Певица зимы" по версии музыкального телеканала М1.

8 марта Оля Полякова презентовала клип на песню "Мама". Впервые в клипе Поляковой снялись сразу все три поколения женщин. И, если за плечами старшей дочери Маши уже числиться участие в трех работах известной мамы, то для младшей Алисы съемки в новом видео – дебют.