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"Прям помолодела": Джамала кардинально изменила имидж (фото)

Сегодня, 19:22

Певица сменила имидж и добавила в него дерзкости

Джамала кардинально сменила имидж – подстригла челку и сделала каре. Новый образ она опубликовала в своем Instagram, подписав: "Новый год начинается с новой прически!".

Также в комментариях певица созналась, что это было спонтанное решение, ведь сначала она хотела отстричь только семь сантиметров длины.

Джамала сменила прическу
Джамала сменила прическу
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Артистка поделилась с фолловерами несколькими игривыми фото, явно радуясь изменениям.

Подписчики поинтересовались, как Джамала будет справляться с вьющимися волосами с такой стрижкой. На что она ответила, что у нее суперпрямые волосы.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

В целом аудитория певицы оценила ее новый образ. Под фото можно увидеть следующие комментарии:

  • "Джамале все идет"
  • "Очень стильно"
  • "Прям помолодела. Топ!"
  • "Бомба"

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Еще Джамалу несколько раз сравнили с рокершей. Но некоторые пользователи считают, что раньше у певицы прическа была лучше, о чем и написали под фото.

Напомним, ранее Джамала показала себя в юности в Крыму. Также мы рассказывали, что Джамала опубликовала фото своего младшего сына.

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