"Прям помолодела": Джамала кардинально изменила имидж (фото)
Певица сменила имидж и добавила в него дерзкости
Джамала кардинально сменила имидж – подстригла челку и сделала каре. Новый образ она опубликовала в своем Instagram, подписав: "Новый год начинается с новой прически!".
Также в комментариях певица созналась, что это было спонтанное решение, ведь сначала она хотела отстричь только семь сантиметров длины.
Артистка поделилась с фолловерами несколькими игривыми фото, явно радуясь изменениям.
Подписчики поинтересовались, как Джамала будет справляться с вьющимися волосами с такой стрижкой. На что она ответила, что у нее суперпрямые волосы.
В целом аудитория певицы оценила ее новый образ. Под фото можно увидеть следующие комментарии:
- "Джамале все идет"
- "Очень стильно"
- "Прям помолодела. Топ!"
- "Бомба"
Еще Джамалу несколько раз сравнили с рокершей. Но некоторые пользователи считают, что раньше у певицы прическа была лучше, о чем и написали под фото.
Напомним, ранее Джамала показала себя в юности в Крыму. Также мы рассказывали, что Джамала опубликовала фото своего младшего сына.
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