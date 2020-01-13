"Щедрик" в исполнении звезд: Тина Кароль, Настя Каменских, The Hardkiss

Тина Кароль придала песне "Щедрик" волшебства, а The Hardkiss объединили рождественскую композицию со своим хитом Helpless

Тина Кароль Фото: пресс-служба

Знаменитая народная песня "Щедрик" в обработке Николая Леонтовича – одна из самых популярных композиций, которую любят исполнять на Рождество и Старый Новый год. Всем нам известная версия на украинском языке является очень популярной в Украине, но не менее известна и английская версия песни Carol of the Bells. Песня "Щедрик" звучит во многих произведениях кино-искусства, а также широко используется в рекламе.

Кроме этого, в стороне не остались известные украинские артисты, исполнив "Щедрик" на радость поклонникам.

Сегодня.Lifestyle сделали подборку звезд, которые исполнили знаменитую песню в собственной интерпретации.

Украинская группа The Hardkiss презентовала песню "Щедрик" в новой обработке. Музыканты объединили рождественскую композицию со своим новым хитом Helpless, который стал первым обнародованным синглом пятого альбома "Акустика. Live", выход которого запланирован уже в 2020 году.

Одним из самых волшебных можно назвать исполнение Тина Кароль.

В 2017 году ONUKA сделали сюрприз украинцам и спели "Щедрик" во Львовском аэропорту.

На свой лад исполнила песню "Щедрик" Настя Каменских.

Не менее удивительной стала версия песни "Щедрик" от группы "Воплі Видоплясова".

В 2014 году певица Руслана вместе со своим львовским хором собралась в Михайловском соборе, где они вместе спели известную украинскую колядку "Щедрик".

Текст песни "Щедрик"

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.