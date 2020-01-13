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"Щедрик" в исполнении звезд: Тина Кароль, Настя Каменских, The Hardkiss

Тина Кароль придала песне "Щедрик" волшебства, а The Hardkiss объединили рождественскую композицию со своим хитом Helpless

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:43
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: пресс-служба

Знаменитая народная песня "Щедрик" в обработке Николая Леонтовича – одна из самых популярных композиций, которую любят исполнять на Рождество и Старый Новый год. Всем нам известная версия на украинском языке является очень популярной в Украине, но не менее известна и английская версия песни Carol of the Bells. Песня "Щедрик" звучит во многих произведениях кино-искусства, а также широко используется в рекламе.

Кроме этого, в стороне не остались известные украинские артисты, исполнив "Щедрик" на радость поклонникам.

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Сегодня.Lifestyle сделали подборку звезд, которые исполнили знаменитую песню в собственной интерпретации.

Украинская группа The Hardkiss презентовала песню "Щедрик" в новой обработке. Музыканты объединили рождественскую композицию со своим новым хитом Helpless, который стал первым обнародованным синглом пятого альбома "Акустика. Live", выход которого запланирован уже в 2020 году.

Одним из самых волшебных можно назвать исполнение Тина Кароль.

В 2017 году ONUKA сделали сюрприз украинцам и спели "Щедрик" во Львовском аэропорту.

На свой лад исполнила песню "Щедрик" Настя Каменских.

Не менее удивительной стала версия песни "Щедрик" от группы "Воплі Видоплясова".

В 2014 году певица Руслана вместе со своим львовским хором собралась в Михайловском соборе, где они вместе спели известную украинскую колядку "Щедрик".

Текст песни "Щедрик"
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

Ранее мы писали об истории создания "Щедрика", а также интересных фактах о композиции.

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Тина Кароль Настя Каменских щедрик Carol of the Bells
Источник: Сегодня
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