"Щедрик" в исполнении звезд: Тина Кароль, Настя Каменских, The Hardkiss
Тина Кароль придала песне "Щедрик" волшебства, а The Hardkiss объединили рождественскую композицию со своим хитом Helpless
Знаменитая народная песня "Щедрик" в обработке Николая Леонтовича – одна из самых популярных композиций, которую любят исполнять на Рождество и Старый Новый год. Всем нам известная версия на украинском языке является очень популярной в Украине, но не менее известна и английская версия песни Carol of the Bells. Песня "Щедрик" звучит во многих произведениях кино-искусства, а также широко используется в рекламе.
Кроме этого, в стороне не остались известные украинские артисты, исполнив "Щедрик" на радость поклонникам.
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Сегодня.Lifestyle сделали подборку звезд, которые исполнили знаменитую песню в собственной интерпретации.
Украинская группа The Hardkiss презентовала песню "Щедрик" в новой обработке. Музыканты объединили рождественскую композицию со своим новым хитом Helpless, который стал первым обнародованным синглом пятого альбома "Акустика. Live", выход которого запланирован уже в 2020 году.
Одним из самых волшебных можно назвать исполнение Тина Кароль.
В 2017 году ONUKA сделали сюрприз украинцам и спели "Щедрик" во Львовском аэропорту.
На свой лад исполнила песню "Щедрик" Настя Каменских.
Не менее удивительной стала версия песни "Щедрик" от группы "Воплі Видоплясова".
В 2014 году певица Руслана вместе со своим львовским хором собралась в Михайловском соборе, где они вместе спели известную украинскую колядку "Щедрик".
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
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