"Каролина, вы где?": Ани Лорак обеспокоила поклонников

Певица уже в течение четырех дней ничего не публикует в соцсетях

Ани Лорак. Фото: instagram/anilorak

После скандала, который разгорелся вокруг мужа Ани Лорак, певица неожиданно пропала из соцсетей. В ее Instagram не появляются публикации в течение четырех дней. Это сильно обеспокоило ее поклонников, которые уже успели соскучиться по певице:

"Каролиииина, когда новые публикации, мы скучаем, как ваши дела?", "Каролина, куда вы пропали? Мы волнуемся за вас", "Каролина? Вы где? Мы соскучились по вашим историям и публикациям! Это все из за Мурата? Вы не хотите ничего постить? Вот наглец... не верю до сих пор,что он Вам изменил".

Последняя публикация Каролины в Instagram – фото с певицей Любовью Успенской. Отметим, что ранее на странице певицы в соцсети фото появлялись почти каждый день.

Ани Лорак и Любовь Успенская Фото: instagram.com/anilorak

Некоторые поклонники также решили поддержать Лорак и написали ей множество сочувствующих комментариев: "

"Каролина, милая! Не расстраивайтесь уж сильно там, нам без вас очень грустно.. никто не украшает нашу ленту, никто не дарит свое тепло через экран, как же так..? Мы за вас переживаем..держитесь там!", "Многим женщинам к сожалению приходится проходить через это, нужно поднять голову и идти вперед! Ради ребёнка. Уходя в себя ничего не изменится, мы скучаем по Вам. Вы лучшая".

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