Катерина Осадчая показала ослепительный наряд для съемок

Ведущая разместила короткий ролик в Instagram

Катерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

Известная украинская ведущая Катя Осадчая восхитила своих поклонников ярким нарядом, опубликовав короткое видео, на котором она позирует фотографу в буквальном смысле в ослепительном сияющем платье. "Зйомки, готуємося до весняного світського сезону", – подписала видео Катя.

Поклонники ведущей отметили, что ей очень идет этот наряд и оставили в комментариях множество комплиментов: "Божественно!", "Феерична!", "Катя,ви справжня зірочка!", "Вы, как всегда, неотразимая!", "Супер класна сукня, а Ви Катя просто зірка", "Чудова сукня!".

Напомним, ведущая Екатерина Осадчая появилась в Национальной опере Украины в наряде с разрезом от украинского бренда OMELYA T-dress (дизайнер Костя Омеля). Катерина вышла в свет в платье-футболке с перьями, стоимостью 180 евро (5800 гривен). Свой эффектный образ жена Юрия Горбунова дополнила головным убором от The COAT by Katya Silchenko и черными туфлями.

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов побывали в Стамбуле. Пара поделилась с поклонниками несколькими фото и видео.