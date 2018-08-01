Катерина Осадчая примерила стильную вышиванку

Поклонники ведущей восхитились ее нарядом

Катя Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

Первый день последнего месяца лета украинская ведущая Катерина Осадчая встретила на отдыхе. Недавно знаменитость уже публиковала целую серию ярких снимков из теплых краев. На этот раз она поделилась не менее ярким снимком: Катерина примерила стильную вышиванку с широкими рукавами и оригинальным рисунком. Поклонник успели сравнить ее с белый птицей с разрисованными крыльями.

"З першим серпня! Місяць літа, наче багато, але пролетить швидко) В крамницях починають продавати зимові речі, як нагадування про осінь, відкриваються шкільні базари, як нагадування, що скоро в школу. Але тішить те, що рання осінь в Україні прекрасна. Будемо любити осінь", – подписала снимок ведущая.

Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

"Какой прекрасный наряд", "Катя! Сукня неймовірно гарна! Вам вона личить!", "Вышиванка просто чудо) отличного августа)", "Катя, ви – прекрасна!", "Дуже гарна сукня. Ви прекрасна розумна жінка. Викликаєте у мене захват", – написали поклонники в комментариях.

Ранее Катерина Осадчая поделилась яркими снимками из Одессы.