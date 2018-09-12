Катерине Осадчей – 35: ТОП-10 неординарных нарядов ведущей

Знаменитость неравнодушна к необычным шляпкам и элегантным образам

Катя Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

Сегодня, 12 сентября, известной украинской ведущей Катерине Осадчей исполняется 35 лет. Ко дню ее рождения Сегодня. Lifestyle подготовил подборку неординарных образов ведущей.

Катерина известна своим пристрастием к необычным шляпкам и стильным нарядам. В ее арсенале – элегантные вечерние платья, стильные повседневные образы и изысканные костюмы. Катерина выбирает наряды как ярких цветов, так и более нежных оттенков.

Неравнодушна ведущая и к платьям с орнаментами и необычными узорами. В холодное время года Катерина предпочитает надевать классические пальто ярких оттенков, а также удобные и стильные платья длины миди, подчеркивающие ее стройную фигуру. На официальные мероприятия знаменитость часто надевает платья-футляр, а также – фасона "русалка".

Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha 1/10

Напомним, Катерина Осадчая удивила сеть забавным нарядом. Ведущая опубликовала архивное фото, на котором позирует в довольно необычном и забавном наряде –кеде. Ранее Катя Осадчая продемонстрировала загорелую фигуру в ярком купальнике.