Катрин Денев госпитализирована в Париже – СМИ

Актрису доставили в клинику в результате недомогания

Катрин Денев Фото: Getty Images

Известная французская актриса Катрин Денев, которая посетила ОМКФ 2019 и пообщалась с журналистами, госпитализирована в Париже в результате недомогания.

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76-летняя актриса, которая продолжает сниматься в кино, была доставлена в парижскую больницу в ночь со вторника на среду, 5-6 ноября. Об этом сообщает французское издание LeParisien.

По информации СМИ, Катрин Денев пребывает в сложном состоянии, однако точный диагноз пока неизвестен, так как еще нет всех результатов анализов.

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