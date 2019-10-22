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Катрин Денев: "Лучшие 10 лет моей жизни — с 40 до 50"

Подборка цитат знаменитой актрисы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:15
Катрин Денев. Фото: instagram.com/falaobjetiva
Катрин Денев.
Фото: instagram.com/falaobjetiva

Сегодня, 22 октября, Катрин Денев празднует день рождения. Великой актрисе исполняется 76 лет, 60 из которых она активно снимается в кино. Сегодня.Lifestyle уже делали подборку лучших ролей актрисы, предлагаем также вспомнить самые яркие цитаты Катрин Денев.

Старайтесь чаще петь. Пение прогревает душу.
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Катрин Денев
Фото: instagram.com/csimmonscollection
Пока существуют разводы, в браке нет смысла.
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Катрин Денев
Фото: instagram/csimmonscollection
Я могу быть раздражительной, нервной, сосредоточенной и расстроенной, но мне никогда не бывает скучно.
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Катрин Денев
Фото: instagram.com/mickylesage
Лучшие десять лет моей жизни — с сорока до пятидесяти. В сорок лет я поняла про себя все.
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Катрин Денев
Фото: instagram.com/cinema_seventh_art
Я бы никогда не смогла стать моделью, потому что люблю поесть и люблю бургундское.
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Катрин Денев
Фото: instagram.com/cinema_seventh_art

Катрин Денев о возрасте: "У меня перед глазами пример моей мамы, которой уже 106 лет. И она замечательно выглядит, играет в бридж, имеет даже ухажеров. Так что не надо бояться возраста, надо бояться быть скучными, вечно сердитыми и озлобленными на весь мир. Кстати, это прежде всего отражается на лице. Поэтому чаще обращайте внимание на выражение своего лица".

Напомним, этим летом актриса посетила Украину. Катрин Денев прилетела на ОМКФ 2019 и дала интервью Сегодня.Lifestyle.

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День рождения цитаты Катрин Денев
Источник: Сегодня
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