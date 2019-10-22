Катрин Денев: "Лучшие 10 лет моей жизни — с 40 до 50"
Подборка цитат знаменитой актрисы
Сегодня, 22 октября, Катрин Денев празднует день рождения. Великой актрисе исполняется 76 лет, 60 из которых она активно снимается в кино. Сегодня.Lifestyle уже делали подборку лучших ролей актрисы, предлагаем также вспомнить самые яркие цитаты Катрин Денев.
Катрин Денев о возрасте: "У меня перед глазами пример моей мамы, которой уже 106 лет. И она замечательно выглядит, играет в бридж, имеет даже ухажеров. Так что не надо бояться возраста, надо бояться быть скучными, вечно сердитыми и озлобленными на весь мир. Кстати, это прежде всего отражается на лице. Поэтому чаще обращайте внимание на выражение своего лица".
Напомним, этим летом актриса посетила Украину. Катрин Денев прилетела на ОМКФ 2019 и дала интервью Сегодня.Lifestyle.
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