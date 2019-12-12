Катрин Денев после инсульта выписалась из больницы

Актриса уже готовится к съемкам

Катрин Денев Фото: Getty Images

Легендарная французская актриса Катрин Денев прошла реабилитацию после перенесенного инсульта. Звезда уже вернулась домой и готовится к продолжению съемок. Об этом сообщила газета "Паризьен".

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Так, известно, что Катрин Денев вернулась домой еще на прошлой неделе. Актрису заметили на улицах Парижа, неподалеку ее дома.

"Она отдыхает и восстанавливает форму, чтобы как можно скорее возобновить работу", – утверждает источник из окружения актрисы. Кроме того, коллега Катрин Денев по съемочной площадке фильма De son vivant ("При его жизни"), где у актрисы случился инсульт, сообщил, что работа над картиной закончится до конца текущего года. До этого артистка снялась в фильме Terrible Jungle ("Ужасные джунгли"). А в декабре на экраны выйдет фильм La Verite ("Истина") также с Денев в главной роли.

Отметим, о том, что Катрин Денев госпитализирована в результате ишемического инсульта, стало известно 6 ноября. Спустя несколько дней появилась информация, что состояние Катрин Денев стабилизировалось.

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