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Катя Бужинская впервые рассказала о своей госпитализации

Артистка рассказала, как чувствует себя сейчас

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:42

В середине марта СМИ облетела новость о том, что украинская певица Катя Бужинская, которая показала, как выглядят ее подросшие двойняшки, была экстренно госпитализирована. В больницу Катя попала в Болгарии, где навещала своего мужа и детей. Сегодня артистка поделилась подробностями случившегося и назвала причину, из-за которой попала в клинику. 

Катя Бужинская впервые рассказала о своей госпитализации
Катя Бужинская впервые рассказала о своей госпитализации
Фото: Instagram/buzhynska

По словам Бужинской, всему виной стали стресс и переутомление. Стоит отметить, что звездной маме часто приходится путешествовать из Украины в Болгарию, так как в Киеве живет ее старшая дочь Лена. 

"А кто говорил, что трое детей это легко? Я такая мама, что я за все переживаю: что-то со старшей случилось, что-то с Димочкой, что-то с Катеринкой, и я постоянно в стрессе. А еще работа, а еще переезды, самолеты постоянно, потому что мы живем на две страны", – пояснила звезда в интервью для программы "Светская жизнь". 

Катя Бужинская с детьми
Катя Бужинская с детьми
Фото: Instagram/buzhynska

Она добавила, что отказаться от такой жизни не может и не хочет, так как зависит не только от своей семьи, но и от поклонников. 

"Я не могу быть в одной стране. Я люблю людей, люблю Украину. Здесь мои друзья, моя работа, здесь моя публика, поэтому я буду летать. Я сильная женщина и артист – это диагноз", – призналась Бужинская. 

К слову, после выписки из госпиталя Катерина Бужинская выглядит потрясающе, и чувствует себя хорошо. 

Катя Бужинская впервые рассказала о своей госпитализации
Катя Бужинская впервые рассказала о своей госпитализации
Фото: Instagram/buzhynska

Напомним, ранее Екатерина Бужинская показала, как выглядела в детстве.

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