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Катя Гуменюк назвала впечатляющую сумму, которую потратила на свадебное платье

Певица вышла замуж на прошлой неделе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32

Украинская певица Катя Гуменюк, которая 19 сентября вышла замуж, рассекретила стоимость свадебного платья. Отметим, подвенечный наряд Ассоль от ливанского дизайнера Saiid Kobeisy, усыпанный жемчугом, весит 23 килограмма.

25-летняя Катя Гуменюк призналась, что свадебное платье обошлось в 28 тысяч долларов. Можно только догадываться, в какую сумму обошлась свадьба Ассоль, ведь ведущими стали Катя Осадчая и Юрий Горбунов, а приглашенными артистами – Тина Кароль и MONATIK. К тому же мероприятие прошло в одном из самых фешенебельных мест столицы.

Катя Гуменюк в свадебном платье
Катя Гуменюк в свадебном платье
Фото: пресс-служба

Отметим, избранником Кати стал ее друг детства, бизнес-аналитик Артем Тараненко. Новости о том, что вскоре у Кати Гуменюк изменится семейное положение, появились в сети более года назад. В мае 2018 избранник певицы Артем Тараненко сделал ей предложение, и поклонники незамедлительно узнали об этом из Instagram.

Ранее Ассоль рассказала о подготовке к свадьбе, медовом месяце, а также о новом статусе.

Смотрите также романтические кадры со свадьбы Кати Гуменюк и Артема Тараненко.

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