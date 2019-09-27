Катя Гуменюк назвала впечатляющую сумму, которую потратила на свадебное платье

Певица вышла замуж на прошлой неделе

Украинская певица Катя Гуменюк, которая 19 сентября вышла замуж, рассекретила стоимость свадебного платья. Отметим, подвенечный наряд Ассоль от ливанского дизайнера Saiid Kobeisy, усыпанный жемчугом, весит 23 килограмма.

25-летняя Катя Гуменюк призналась, что свадебное платье обошлось в 28 тысяч долларов. Можно только догадываться, в какую сумму обошлась свадьба Ассоль, ведь ведущими стали Катя Осадчая и Юрий Горбунов, а приглашенными артистами – Тина Кароль и MONATIK. К тому же мероприятие прошло в одном из самых фешенебельных мест столицы.

Катя Гуменюк в свадебном платье Фото: пресс-служба

Отметим, избранником Кати стал ее друг детства, бизнес-аналитик Артем Тараненко. Новости о том, что вскоре у Кати Гуменюк изменится семейное положение, появились в сети более года назад. В мае 2018 избранник певицы Артем Тараненко сделал ей предложение, и поклонники незамедлительно узнали об этом из Instagram.

Ранее Ассоль рассказала о подготовке к свадьбе, медовом месяце, а также о новом статусе.

Смотрите также романтические кадры со свадьбы Кати Гуменюк и Артема Тараненко.

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