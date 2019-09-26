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Эксклюзив

Катя Гуменюк – о знакомстве с мужем, подготовке к свадьбе и медовом месяце

Певица рассказала, как чувствует себя в новом статусе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Свадьба Ассоль
Свадьба Ассоль
Фото: пресс-служба

25-летняя украинская певица Катя Гуменюк, более известна под псевдонимом Ассоль, вышла замуж 19 сентября. Избранником девушки стал ее друг детства, бизнес-аналитик Артем Тараненко.

В эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle Катя Гуменюк рассказала о знакомстве с будущим мужем, незабываемом девичнике, подготовке к свадьбе и новом статусе.

Катя, со своим мужем Артёмом Тараненко вы познакомились еще в детстве. В какой момент завязались романтические отношения?

Даже не могу вспомнить конкретный момент. После знакомства в Турции мы больше не пересекались. Общались исключительно по телефону, разговаривали обо всем на свете, делились опытом прошлых отношений, и как-то все незаметно завязалось (улыбается).

Катя Гуменюк в свадебном платье
Катя Гуменюк в свадебном платье
Фото: пресс-служба

Расскажите, возникали ли разногласия во время подготовки к столь важному торжеству?

Разногласий не было, мы имели одно и то же видение нашего праздника. По поводу всех нюансов советовались друг с другом и принимали совместные решения.

Свидетельницей стала ваша двоюродная сестра. Кто поддерживал Артема в знаменательный день?

У Артема был свидетель, это его лучший друг детства из Днепра.

Девичник прошел в Турции. Символично, ведь именно в этой стране состоялось предложение руки и сердца. Какие сюрпризы вам устроили подруги?

Было очень много сюрпризов! В аэропорту девочки вручили мне чемодан, в котором лежали вещи для нашего медового месяца. Мне подарили сумочку с надписью Mrs, рубашку, браслет, на котором выгравировано на английском "Мы всегда будем рядом с тобой"… Это было очень мило, я даже не смогла сдержать своих эмоций и расплакалась.

Девичник Ассоль
Девичник Ассоль
Фото: instagram.com/assolmusic

Мальчишник Артема тоже прошел в Турции?

Да, у него было три человека на мальчишнике, но, тем не менее, у них он прошёл очень весело и ярко.

Как можно увидеть в Instagram, ведущими торжества стали Катя Осадчая и Юрий Горбунов, а приглашёнными артистами – топовые украинские исполнители Тина Кароль и MONATIK. Кто ещё из знаменитостей был приглашён, и сколько человек разделили с вами знаменательное событие?

Из приглашённых гостей знаменитостей не было, были только очень близкие друзья и родственники. Я не дружу ни с кем из шоу-бизнеса, люди из этой сферы – это мои коллеги, к которым отношусь с огромным уважением. В этот торжественный день с нами были только самые близкие. Количество гостей на свадьбе составило 155 человек.

Свадьба Ассоль: танец молодоженов
Свадьба Ассоль: танец молодоженов
Фото: пресс-служба

Свадьба в одном из самых фешенебельных мест столицы, шикарное платье, декор, звезды в качестве ведущих и хедлайнеров – можно лишь предполагать, в какую кругленькую сумму вылилось вам торжество. Кто стал спонсором грандиозного праздника?

Сумма, в которую обошлась наша свадьба – это очень долгая подготовка и много нервов. 1 мая 2018 года Артём сделал мне предложение, и, собственно, с этого момента и началась наша подготовка к свадьбе. Старались сделать так, чтобы сумма затрат была адекватной, заказывали, бронировали все заранее.

У вас была отдельная история со свадебным платьем, когда его не смогли доставить в Украину. Как удалось разрешить ситуацию?

Ситуация решалась сложно, потому что по непонятной нам причине авиакомпания не хотела с нами общаться. Решилось все благодаря одногруппнице Артема в Лондоне – она работала в аэропорту, из которого мы вылетали. Нам удалось связаться с ней, попросить, чтобы она связалась с людьми, которые работают в аэропорту. Благодаря этому мы узнали, что ни один багаж, который летел с нами этим рейсом, не вылетел вместе с самолетом. Только спустя пять дней платье вернулось вместе с остальными вещами в чемоданах.

Катя Гуменюк вышла замуж за Артёма Тараненко
Катя Гуменюк вышла замуж за Артёма Тараненко
Фото: пресс-служба

В день свадьбы редко все идет по плану. Были моменты и ситуации, которые заставили вас понервничать?

Знаете, мне все говорили, мол, что-то пойдёт не так, приготовься, будет все не по плану. Единственный момент, когда я занервничала, – это когда пела песню для своего мужа, которую написала сама. Переживала, чтобы не расплакаться, а ещё у меня не работал ушной монитор, я слышала и пела просто "вслепую". К подобному повороту событий была готова, потому что такое происходит довольно часто.

Опишите вашу свадьбу тремя словами.

Сказочность, искренность, любовь.

Как чувствуете себя в новом статусе, что-то в вашей жизни изменилось? Вы с Артёмом жили вместе до свадьбы или съехались только сейчас?

Мы обсуждали, что после свадьбы у некоторых бывает внутреннее опустошение из-за того, что очень много эмоций. Но, наверное, благодаря тому, что у нас было два свадебных дня, и мы сразу же улетаем в медовый месяц, не успели этого ощутить. Более того, оба чувствуем какую-то легкость в новом статусе. Так здорово, что мы уже не просто парень и девушка, жених и невеста, мы – маленькая семья, это такие прикольные ощущения. С Артёмом стали жить вместе до свадьбы, на второй год учебы в Лондоне.

Ассоль вышла замуж за Артема Тараненко
Ассоль вышла замуж за Артема Тараненко
Фото: instagram.com/assolmusic

Как выходите из конфликтных ситуаций? Кто чаще первым идёт на примирение?

С моим мужем вообще очень сложно поссориться, потому что он любую конфликтную ситуацию переведёт в шутку. Слава Богу, конфликты у нас возникают крайне редко, а на бытовые темы вообще никогда не возникает никаких споров.

Когда отправляетесь в медовый месяц и куда? Возможно, это будет символичная для вас страна – Турция?

В медовый месяц сначала мы отправляемся в романтический Париж, а после – на Маврикий. Два года я прошу Артема свозить меня в DisneyLand, поэтому решили задержаться там на три дня.

Как видите свою жизнь в дальнейшем? Планируете заниматься пением или возьмете паузу в музыкальной деятельности, чтобы посвятить время мужу и, возможно, стать мамой?

Я не разделяю карьеру и семью, для меня это все просто моя жизнь. Никаких пауз брать не собираемся, мы молодые, энергичные, у нас куча планов. Вдохновляем друг друга на новые свершения, новые достижения. Поэтому будем упорно работать, чтобы наши мечты и планы сбывались, воплощались в реальность.

Напомним, ранее Катя Гуменюк опубликовала свадебные фото.

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