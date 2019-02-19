Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына: трогательное фото

Сыну Кати Осадчей и Юрия Горбунова исполнилось 2 года

Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: instagram.com/kosadcha

Катя Осадчая, которой не так давно приписывали третью беременность, и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения младшего сына. Ивану исполнилось 2 года.

Фото с детского праздника на своей странице в Instagram опубликовал Юрий Горбунов. На семейном снимке он позирует с женой Катей Осадчей и именинником, сыном Иваном. Судя по снимку, для гостей торжества был установлен дресс-код – белый верх, черный низ.

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"Нашему солнышку уже 2 годика! Невероятное счастье быть родителями! Сын, будь здоровым и счастливым!", – написал Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая с сыном Иваном Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

В комментариях к посту подписчики и звездные коллеги, среди которых Маша Ефросинина, Наталия Денисенко, Тоня Матвиенко, присоединились к поздравлениям.

Показать лицо ребенка звездная пара пока не решилась, в отличие от Анны Завальской, которая поделилась ярким снимком с 3-летним сыном Ильей.

Ранее мы писали, что телеведущая Лилия Ребрик поделилась советами по воспитанию детей.

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