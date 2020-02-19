Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали день рождения сына Ивана: фото, видео

Сыну телеведущих исполнилось три года

Катя Осадчая с сыном Иваном Фото: instagram.com/kosadcha

Известные украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили день рождения сына Ивана, которому вчера, 18 февраля, исполнилось три года. Несмотря на то, что Катя и Юрий регулярно публикуют фото с мальчиком, его лицо звездные родители предпочитают не показывать.

Напомним также, что Джамала беременна вторым ребенком. Подробности в сюжете:

В честь трехлетия сына исключения Осадчая и Горбунов не сделали. Телеведущие на своих страницах в Instagram опубликовали фото и видео с торжества, на которых позируют с Иваном, однако лица мальчика не видно. Уже по традиции Катя Осадчая поблагодарила сына за то, что выбрал родителями именно их.

"Спасибо, Ивасик, что выбрал нас своими родителями. Наша гордость и наш герой! Три года пролетели, как мгновение", – написала телеведущая.

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: instagram.com/kosadcha

"Говорят, что чужие дети растут быстро! А свои – еще быстрее!!! Нам уже целых 3 годика!!! Расти, сын, здоровым и счастливым!! Мы с мамой тебя очень любим!!", – поделился Юрий Горбунов и опубликовал забавное видео с детского праздника.

INSTAGRAM

Отметим, как и в прошлом году, на празднике был дресс-код – белый верх, черный них и бабочки. В этому году звездные родители решили добавить подтяжки и черные бабочки заменить цветными. Кто присутствовал на дне рождения сына Кати Осадчей и Юрия Горбунова – пока неизвестно.

Ранее мы также писали, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая нежно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.