Катя Осадчая похвасталась дорогим автомобилем и стала жертвой хейтеров
Телеведущая рассказала, как проходила техосмотр
Еще прошлым летом стало известно, что популярная украинская телеведущая Катя Осадчая купила автомобиль за три миллиона гривен. Привычный кроссовер Porsche звезда заменила на седан – черный Jaguar XJ. Уже тогда подписчики резко раскритиковали Катю Осадчую за демонстрацию подобной роскоши на публику. Теперь телеведущая прошла техосмотр и рассказала, как это было.
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На своей странице в Instagram Катя Осадчая опубликовала свежее фото с роскошным автомобилем и заявила, что прошла первый техосмотр. По словам телеведущей, все прошло прекрасно и без очереди.
"Мой конь после первого ТО и счастлива я, что все быстро, профессионально, без очередей и лишних хлопот! Спасибо за то, что буквы ТО меня не пугают", – написала шоувумен.
Некоторые подписчики в восторге от автомобиля и внешнего вида Кати Осадчей, однако многие раскритиковали телеведущую за излишнюю роскошь: "Дешевые понты! Была лучшего мнения о вас! Кому это интересно? У некоторых людей есть нечего а тут, понимаешь, с жиру бесимся", – пишут они.
Отметим, на комментарии хейтеров звезда предпочитает не отвечать.
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