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Катя Осадчая похвасталась дорогим автомобилем и стала жертвой хейтеров

Телеведущая рассказала, как проходила техосмотр

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Телеведущая Катя Осадчая
Телеведущая Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Еще прошлым летом стало известно, что популярная украинская телеведущая Катя Осадчая купила автомобиль за три миллиона гривен. Привычный кроссовер Porsche звезда заменила на седан – черный Jaguar XJ. Уже тогда подписчики резко раскритиковали Катю Осадчую за демонстрацию подобной роскоши на публику. Теперь телеведущая прошла техосмотр и рассказала, как это было.

Узнайте также, как защитить свой автомобиль от грабителей:

На своей странице в Instagram Катя Осадчая опубликовала свежее фото с роскошным автомобилем и заявила, что прошла первый техосмотр. По словам телеведущей, все прошло прекрасно и без очереди.

"Мой конь после первого ТО и счастлива я, что все быстро, профессионально, без очередей и лишних хлопот! Спасибо за то, что буквы ТО меня не пугают", – написала шоувумен.

Катя Осадчая со своим автомобилем
Катя Осадчая со своим автомобилем
Фото: instagram.com/kosadcha

Некоторые подписчики в восторге от автомобиля и внешнего вида Кати Осадчей, однако многие раскритиковали телеведущую за излишнюю роскошь: "Дешевые понты! Была лучшего мнения о вас! Кому это интересно? У некоторых людей есть нечего а тут, понимаешь, с жиру бесимся", – пишут они.

Отметим, на комментарии хейтеров звезда предпочитает не отвечать.

Ранее мы также показали, как и где провели новогодние каникулы украинские знаменитости, среди которых Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

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