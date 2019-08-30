Катя Осадчая показала, как отметила день рождения мужа

Телеведущая поделилась романтическим кадром с любимым

Юрий Горбунов и Катя Осадчая с сыном Иваном Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

24 августа известный украинский телеведущий Юрий Горбунов отметил день рождения – ему исполнилось 49 лет. Его не менее звездная супруга Катя Осадчая, которая недавно пожаловалась на новые правила Верховной Рады Украины, показала, как они отметили праздник.

На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала серию снимков с празднования дня рождения мужа Юрия Горбунова. Судя по всему, праздник прошел в непринужденном формате, в стилизации преобладали светлые тона. Катя Осадчая облачилась в белое платье-вышиванку, а на Юрий Горбунов надел белые шорты и рубашку.

День рождения Юрий Горбунова Фото: instagram.com/kosadcha День рождения Юрий Горбунова Фото: instagram.com/kosadcha День рождения Юрий Горбунова Фото: instagram.com/kosadcha День рождения Юрий Горбунова Фото: instagram.com/kosadcha День рождения Юрий Горбунова Фото: instagram.com/kosadcha День рождения Юрий Горбунова Фото: instagram.com/kosadcha День рождения Юрий Горбунова Фото: instagram.com/kosadcha День рождения Юрий Горбунова Фото: instagram.com/kosadcha День рождения Юрий Горбунова Фото: instagram.com/kosadcha 1/9

"Замечательное лето, замечательный праздник. Пусть эти атмосферные фото останутся на память здесь", – написала Катя Осадчая.

К слову, с самого утра именинника ждал сюрприз – Катя Осадчая заказала любимому шарики голубого и золотистого оттенка. К ним были прикреплены снимки, на которых запечатлены самые яркие события из их жизни.

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Ранее мы также писали, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе романтический отдых в Амстердаме.

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