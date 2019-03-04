Катя Осадчая показала забавное фото с сыном

Телеведущая весело проводит время с сыном Иваном

Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

Катя Осадчая и Юрий Горбунов недавно отпраздновали 2-летие своего сына Ивана, организовав вечеринку с дресс-кодом. Телеведущие до сих пор не показывают лицо ребенка, но милые снимки с сыном публикуют регулярно.

Так, Катя Осадчая в instastories поделилась забавным фото с 2-летним Иваном. Снимок нельзя назвать четким, и телеведущая с юмором его подписала: "Четких фотографий почти нет) Родители маленьких детей поймут".

Катя Осадчая с младшим сыном Иваном Фото: instagram.com/kosadcha

К слову, недавно поклонники заподозрили, что Катя Осадчая беременна третьим ребенком. Однако телеведущая опровергла данную информацию фото в купальнике.

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