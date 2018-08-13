Катя Осадчая показала загорелую фигуру в ярко-желтом купальнике

Ведущая опубликовала красочные фото из Греции

Катерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает радовать своих поклонников яркими фото с отдыха. На своей странице в Instagram она публикует различные снимки на фоне ярких пейзажей и моря. На этот раз Катя разместила две фотографии, на которых она запечатлена в ярко-желтом купальнике, выгодно подчеркивающем ее стройную фигуру.

"В світі стільки дивовижних місць! Коринфський канал проритий ще у 19 сторіччі з’єднує Егейське та Іонічне море. Довжина 7 кілометрів, від масштабу перехоплює подих", – подписала фото Осадчая.

Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

Поклонники Катерины оставили множество комплиментов в адрес ее фигуры в комментариях: "Вы очень красивая, Катя !", "На такій фігурі любий купальник буде супер", "Какая стильная красотка!", "Сказочные фото. Сказочные места. Сказочная Катерина!", "Богиня!".

Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, Катерина Осадчая показала, как отдыхает на море. Ранее Осадчая показала яркие фото из Одессы.