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Катя Осадчая показала загорелую фигуру в ярко-желтом купальнике

Ведущая опубликовала красочные фото из Греции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:21
Катерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha
Катерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает радовать своих поклонников яркими фото с отдыха.  На своей странице в Instagram она публикует различные снимки на фоне ярких пейзажей и моря. На этот раз Катя разместила две фотографии, на которых она запечатлена в ярко-желтом купальнике, выгодно подчеркивающем ее стройную фигуру.

"В світі стільки дивовижних місць! Коринфський канал проритий ще у 19 сторіччі з’єднує Егейське та Іонічне море. Довжина 7 кілометрів, від масштабу перехоплює подих", – подписала фото Осадчая.

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Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha
 

Поклонники Катерины оставили множество комплиментов в адрес ее фигуры в комментариях: "Вы очень красивая, Катя !", "На такій фігурі любий купальник буде супер", "Какая стильная красотка!", "Сказочные фото. Сказочные места. Сказочная Катерина!", "Богиня!".

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Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha
 

Напомним, Катерина Осадчая показала, как отдыхает на море. Ранее Осадчая показала яркие фото из Одессы

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Источник: "Сегодня"
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