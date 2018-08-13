Катя Осадчая показала загорелую фигуру в ярко-желтом купальнике
Ведущая опубликовала красочные фото из Греции
Украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает радовать своих поклонников яркими фото с отдыха. На своей странице в Instagram она публикует различные снимки на фоне ярких пейзажей и моря. На этот раз Катя разместила две фотографии, на которых она запечатлена в ярко-желтом купальнике, выгодно подчеркивающем ее стройную фигуру.
"В світі стільки дивовижних місць! Коринфський канал проритий ще у 19 сторіччі з’єднує Егейське та Іонічне море. Довжина 7 кілометрів, від масштабу перехоплює подих", – подписала фото Осадчая.
Поклонники Катерины оставили множество комплиментов в адрес ее фигуры в комментариях: "Вы очень красивая, Катя !", "На такій фігурі любий купальник буде супер", "Какая стильная красотка!", "Сказочные фото. Сказочные места. Сказочная Катерина!", "Богиня!".
Напомним, Катерина Осадчая показала, как отдыхает на море. Ранее Осадчая показала яркие фото из Одессы.