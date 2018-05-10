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Катя Осадчая примерила на отдыхе модное льняное платье за 1080 долларов

На странице в Instagram Катя поделилась яркими фото из путешествия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:31
Катя Осадчая. Фото: Instagram
Катя Осадчая. Фото: Instagram

Ведущая Екатерина Осадчая после окончания проекта "Голос країни-8" вместе с супругом Юрием Горбуновым отправилась на отдых на Мальдивы.

На странице в Instagram Катя поделилась яркими фото из путешествия. В отпуске Осадчая похвасталась модной обновкой.

Ведущая примерила красивое льняное платье со спущенными рукавами от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Наряд с вышивкой, стоимостью 1080 долларов (28 тысяч гривен), Катерина дополнила летней шляпкой от Tak.Ori by Lana Takori за 150 евро.

На одном из снимков ведущая запечатлена во время езды на велосипеде.

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Катя Осадчая
Фото: Instagram
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Катя Осадчая
Фото: Instagram
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Платье как у Кати Осадчей
Фото: Instagram
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Шляпка как у Кати Осадчей
Фото: Instagram

Напомним, Катя Осадчая выбралась на прогулку с Джамалой и ее сыном. Катерина выбрала розовый двубортный жакет от украинского бренда MustHave с карманами, стоимостью три тысячи гривен, зеленые укороченные брюки и джемпер.

Также мы сообщали, что молодая мама Джамала и ведущая Катя Осадчая выбрали для эфира "Голоса" наряды белого цвета.

Все секреты монарших нарядов – смотрите видео

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Мальдивы платье ведущая Екатерина Осадчая наряд
Источник: "Сегодня"

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