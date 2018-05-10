Катя Осадчая примерила на отдыхе модное льняное платье за 1080 долларов

На странице в Instagram Катя поделилась яркими фото из путешествия

Катя Осадчая. Фото: Instagram

Ведущая Екатерина Осадчая после окончания проекта "Голос країни-8" вместе с супругом Юрием Горбуновым отправилась на отдых на Мальдивы.

На странице в Instagram Катя поделилась яркими фото из путешествия. В отпуске Осадчая похвасталась модной обновкой.

Ведущая примерила красивое льняное платье со спущенными рукавами от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Наряд с вышивкой, стоимостью 1080 долларов (28 тысяч гривен), Катерина дополнила летней шляпкой от Tak.Ori by Lana Takori за 150 евро.

На одном из снимков ведущая запечатлена во время езды на велосипеде.

Катя Осадчая Фото: Instagram

Катя Осадчая Фото: Instagram

Платье как у Кати Осадчей Фото: Instagram

Шляпка как у Кати Осадчей Фото: Instagram

Напомним, Катя Осадчая выбралась на прогулку с Джамалой и ее сыном. Катерина выбрала розовый двубортный жакет от украинского бренда MustHave с карманами, стоимостью три тысячи гривен, зеленые укороченные брюки и джемпер.

Также мы сообщали, что молодая мама Джамала и ведущая Катя Осадчая выбрали для эфира "Голоса" наряды белого цвета.

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