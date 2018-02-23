Катя Осадчая в стильном наряде побывала в гостях у Монсеррат Кабалье

Телеведущая Екатерина Осадчая побывала в Барселоне, в гостях у Монсеррат Кабалье. Певица уже несколько десятилетий живет в квартире в центре столицы Каталонии. Сейчас оперная дива готовится к первому за семь лет концерту в Украине и с теплом вспоминает свой прошлый визит.

"Я тогда немного боялась, что публика может встретить меня прохладно, но после выступления я плакала, как ребенок, ведь украинцы так тепло меня приняли. Я всегда чувствую себя у вас как бы в кругу семьи! С тех пор Украина занимает особое место на моей карте!" – говорит Кабалье.

Певица даже устроила маленькую экскурсию по своему дому. Квартира мировой звезды оперы впечатляет: на стенах – портреты певицы, фото ее семьи и огромная коллекция вееров, с которыми Монсеррат выступала на сцене.

Певица призналась, что сохраняет все презенты от поклонников. Катя Осадчая преподнесла звезде подарок. Монсеррат Кабалье очень обрадовалась традиционному украинскому ожерелью и пообещала надеть украшение на киевский концерт. Для поездки Осадчая выбрала стильное и яркое платье от украинского бренда POUSTOVIT, которое дополнила кожаным беретом от COVER Number ONE и брошью от Elena Romanenko.

Несмотря на почтенный возраст, голосистая испанка до сих пор сохраняет бодрость и задор. А когда болеет за любимые футбольные клубы – это слышат даже ее соседи. "Я – футбольная фанатка! Правда, я смотрю матчи не на стадионе, а по телевизору. Болею не только за "Барселону", мне нравится "Реал Мадрид", "Валенсия"! Мой любимый футболист – Лео Месси, он аргентинец, но он так красиво играет за "Барселону". Также болею за Роналдо и "Реал Мадрида", но, по-моему, он слишком самовлюбленный. Еще нравится Жерар Пике – муж Шакиры", – говорит певица.

Ранее Катерина Осадчая поделилась с поклонниками яркими снимками из Буковеля.

Напомним, Катя Осадчая покорила ярким образом в стиле 70-х. Ведущая опубликовала фото, отметив, что модный образ ей подбирала украинский дизайнер Dafna May.