Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Катя Осадчая восхитила поклонников фигурой в купальнике

Телеведущая похвасталась плоским животиком и стройными ногами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Катя Осадчая
Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

35-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая, кроме карьеры на телевидении, известна успехами в модельном бизнесе. В юности звезда имела возможность пройтись по самым желанным мировым подиумам. Несмотря на то, что Катя Осадчая в свое время отказалась от моделинга в пользу телевидения, как минимум, одна привычка из прошлого у нее осталась – держать себя в форме.

Смотрите также видео о том, как отдыхали звезды в 90-х:

Стоит отметить, что Катя Осадчая родила двоих детей – сыновей Илью и Ивана. Однако обе беременности на ее фигуре никак не отразились, телеведущая довольно быстро возвращала прежнюю форму.

А недавно Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и младшим сыном Иваном отправились в Одессу. Телеведущая уже показала, как они проводят время с ребенком. А на днях Осадчая опубликовала фото в купальнике, на котором продемонстрировала подтянутую фигуру.

"Может и хорошо, что выборы летом. Море и тепло спасает от паноптикума, который происходит вокруг. Всем видно, что в этот раз власть выгрызают, как никогда. Уже выберитесь кто-то и делайте что-то! А между тем, позади уже половина лета", – написала телеведущая.

Катя Осадчая показала фигуру в купальнике
Катя Осадчая показала фигуру в купальнике
Фото: instagram.com/kosadcha

Ранее мы также писали, что Катя Осадчая шокирована неприятным инцидентом с МАУ. Телеведущая поделилась подробностями случившегося.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Регина Тодоренко похвасталась роскошной фигурой в купальнике: фото Отдых звезд: Олег Винник мечтает об особом отпуске 40-летняя Альбина Джанабаева показала фигуру в купальнике Лето в разгаре: ТОП-10 звездных красоток в купальниках
Катя Осадчая фигура звезд отдых звезд
Реклама

Новости партнеров

Мягкие пирожки на кефире с яйцом
Мягкие пирожки на кефире с яйцом
Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки

Популярные статьи

Вчера, 19:55Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:51Шоу-бизнес

40-летняя Альбина Джанабаева показала фигуру в купальнике

Вчера, 17:27Психология

Как быстро уснуть: полезные рекомендации

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

Фанаты MONATIK обратились к президенту Зеленскому: подробности

Вчера, 16:01Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

Вчера, 14:21Шоу-бизнес

Без MONATIK: названо имя нового члена жюри шоу "Танці з зірками"

Вчера, 13:05Шоу-бизнес

Погиб Евгений Щербаков: загадочная история смерти ведущего

Вчера, 07:07Техно

Почему темная материя не убивает людей: ученые нашли объяснение

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 18 июля: все знаки зодиака

17 июляАфиша

После просмотра сериала "Чернобыль" ликвидатор аварии на ЧАЭС совершил самоубийство

17 июляТехно

Intel готовит десятое поколение процессоров с неприятным сюрпризом

17 июляFood

Как приготовить идеальные сырники на завтрак

16 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

16 июляТехно

Лунное затмение 17 июля: онлайн трансляция

16 июляWellness

Сегодня – пик: как пережить магнитную бурю

16 июляEvents

Лунное затмение и полнолуние в июле: точная дата и особенности

Новости партнеров

Даша Астафьева спустилась в метро Киева и зачитала стихи
Даша Астафьева спустилась в метро Киева и зачитала стихи
Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Наталья Водянова показала стройные ноги
Наталья Водянова показала стройные ноги
Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза
Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза
Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов
Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов
Тодоренко и Топалов показали, как прошло их свадебное утро
Тодоренко и Топалов показали, как прошло их свадебное утро
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь