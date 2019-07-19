Катя Осадчая восхитила поклонников фигурой в купальнике
Телеведущая похвасталась плоским животиком и стройными ногами
35-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая, кроме карьеры на телевидении, известна успехами в модельном бизнесе. В юности звезда имела возможность пройтись по самым желанным мировым подиумам. Несмотря на то, что Катя Осадчая в свое время отказалась от моделинга в пользу телевидения, как минимум, одна привычка из прошлого у нее осталась – держать себя в форме.
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Стоит отметить, что Катя Осадчая родила двоих детей – сыновей Илью и Ивана. Однако обе беременности на ее фигуре никак не отразились, телеведущая довольно быстро возвращала прежнюю форму.
А недавно Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и младшим сыном Иваном отправились в Одессу. Телеведущая уже показала, как они проводят время с ребенком. А на днях Осадчая опубликовала фото в купальнике, на котором продемонстрировала подтянутую фигуру.
"Может и хорошо, что выборы летом. Море и тепло спасает от паноптикума, который происходит вокруг. Всем видно, что в этот раз власть выгрызают, как никогда. Уже выберитесь кто-то и делайте что-то! А между тем, позади уже половина лета", – написала телеведущая.
Ранее мы также писали, что Катя Осадчая шокирована неприятным инцидентом с МАУ. Телеведущая поделилась подробностями случившегося.
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