Кайли Дженнер нашла еще один способ зарабатывать в Instagram

Девушка запустила личный фильтр в соцсети

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Светская львица Кайли Дженнер, которая недавно похвасталась свое дорогой коллекцией сумок, преодолевает новые высоты. На днях она запустила собственный фильтр для лица в Instagram.

С помощью этого фильтра в Instagram можно "примерить" семь оттенков собственного бренда теледивы – косметики Kylie Cosmetics. Кроме того, фильтр способен растушевывать лицо и делать ресницы более насыщенными.

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner/

Отметим, что благодаря соцсетям Дженнер продала косметики собственной марки на 630 миллионов долларов.

Напомним, 20-летняя модель и предприниматель Кайли Дженнер попала на обложку журнала Forbes. Девушка дала откровенное интервью для журнала. На обложке с громким названием "Американские женщины миллиардеры" девушка предстает в непривычно сдержанном образе. На ней строгий черный пиджак и минимум макияжа. А буквально на днях она опубликовала фото, на котором она в парке блондинки, розовом коротком платье и чулках сидит в ванне, засыпанной воздушными шариками.

Чего еще можно ожидать от Кайли? В фотосессии для GQ Кайли решила раскрепоститься. На снимках младшая сестра Ким Кардашьян позирует вместе с бойфрендом и отцом своего ребенка – Трэвисом Скоттом. Кайли примерила разные образы. Самыми пикантными стали ее фото в купальнике.