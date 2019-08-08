Кайли Дженнер подогрела слухи о свадьбе – СМИ
Звезду Голливуда заметили с белым платьем
Совсем одна из самых молодых миллиардерш мира Кайли Дженнер будет отмечать свои 22 года на роскошной яхте, арендованной за 250 тысяч долларов. Голливудская звезда уже отправилась на частном самолете в Италию, где и будет отмечать день рождения. Но интерес прессы вызвал совсем не полет, а белое платье Кайли.
Кайли Дженнер похвасталась частным самолетом перед подругами. Детали в сюжете:
Как пишет зарубежное издание Daily Mail, когда Кайли Дженнер садилась в частный самолет в Лос-Анджелесе, ее вещи грузили в багажное отделение и вместе с этим на борт занесли белоснежное платье с длинным шлейфом. Это и вызвало бурю эмоций у поклонников, которые предположили, что именно в Италии Кайли станет официальной женой Трэвиса Скотта – отца ее годовалой дочери Сторми.
Кроме возлюбленного на частный самолет также села мать Кайли – Крис Дженнер.
Отметим, что за пару дней до 22-летия Кайли Трэвис усыпал пол ее роскошного особняка лепестками алых рос. В свою очередь одна из сестер Кардашьян опубликовала зрелищное видео в Instagram.
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