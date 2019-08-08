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Кайли Дженнер подогрела слухи о свадьбе – СМИ

Звезду Голливуда заметили с белым платьем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

Совсем одна из самых молодых миллиардерш мира Кайли Дженнер будет отмечать свои 22 года на роскошной яхте, арендованной за 250 тысяч долларов. Голливудская звезда уже отправилась на частном самолете в Италию, где и будет отмечать день рождения. Но интерес прессы вызвал совсем не полет, а белое платье Кайли. 

Кайли Дженнер похвасталась частным самолетом перед подругами. Детали в сюжете:

Как пишет зарубежное издание Daily Mail, когда Кайли Дженнер садилась в частный самолет в Лос-Анджелесе, ее вещи грузили в багажное отделение и вместе с этим на борт занесли белоснежное платье с длинным шлейфом. Это и вызвало бурю эмоций у поклонников, которые предположили, что именно в Италии Кайли станет официальной женой Трэвиса Скотта – отца ее годовалой дочери Сторми. 

Кроме возлюбленного на частный самолет также села мать Кайли – Крис Дженнер.

Отметим, что за пару дней до 22-летия Кайли Трэвис усыпал пол ее роскошного особняка лепестками алых рос. В свою очередь одна из сестер Кардашьян опубликовала зрелищное видео в Instagram.

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Источник: The Daily Mail
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