С размахом: Кайли Дженнер показала, как отпраздновала день рождения

Самая молодая миллиардерша встретила 22-летие на яхте

Кайли Дженнер Фото: Getty Images

Самая молодая миллиардерша мира и одна из самых популярных селебрити в Instagram Кайли Дженнер, которая накануне подогрела слухи о свадьбе, отпраздновала свое 22-летие. В субботу, 10 августа, создательница бренда Kylie cosmetics провела день рождения на яхте в Италии.

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Яркими фотографиями с праздника Кайли Дженнер поделилась с многочисленными фолловерами в Instagram. Пышный праздник для молодой бизнес-леди устроили на судне у берегов острова Капри.

На снимках можно увидеть саму именинницу в ярком мини из розовых перьев, огромные цифры "22" из цветов, воздушные шары и праздничный стол.

10 Авг 2019 в 7:02 PDT INSTAGRAM (@kyliejenner)

К слову, от своего бойфренда Трэвиса Скотта Кайли получила в подарок массивное бриллиантовое ожерелье с логотипом ее собственного бренда.

11 Авг 2019 в 4:33 PDT INSTAGRAM (@kyliejenner)

Отметим, что яхта Tranquility, на которой Дженнер устроила вечеринку в честь своего 22-летия, стоит 250 миллионов долларов. На 90-метровом судне класса люкс расположены 22 спальни, включая VIP-резиденцию, spa-комната, тренажерный зал, салон красоты, кинотеатр, бассейн и площадка для вертолета.

Недавно мы писали, что бойфренд Кайли Дженнер усыпал ее особняк лепестками роз.

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