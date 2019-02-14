Кайли Дженнер показала невероятный сюрприз от любимого на День святого Валентина

Возлюбленный Дженнер соорудил настоящий цветочный туннель

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Сестра популярной телезвезды Ким Кардашьян, 21-летняя Кайли Дженнер показала, как ее поздравил с Днем влюбленных ее возлюбленный и отец ее ребенка Трэвис Скотт. Придя домой, Дженнер обнаружила настоящий туннель из огромных цветочных сооружений в форме сердца, окруженные свечами. Сюрприз от любимого Кайли сразу же запечатлела на видео и поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

Подарок Кайли Дженнер Фото: скриншот instagram.com/kyliejenner

Похоже, что Кайли уже выбрала наряд для празднования Дня святого Валентина. На своей странице в Instagram она опубликовала фото в красивом красном платье с высоким разрезом. Образ девушка дополнила нюдовыми лодочками на каблуке.

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Не так давно 21-летняя Кайли Дженнер не на шутку переполошила своих поклонников, объявив им о том, что у нее есть интересная новость. В сети на Кайли посыпались десятки предположений от фанатов. Многие ее поклонники предположили, что Дженнер вновь беременна от своего возлюбленного - 26-летнего Трэвиса Скотта, и скоро в семействе Кардашьян-Дженнер будет пополнение. Тогда Кайли отрицала все догадки. Но последний пост Дженнер в Instagram вновь заинтриговал подписчиков, и они стали писать поздравления в комментариях. На своей странице в instagram Кайли разместила фото со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом и написала "Ребенок № 2?".

О том, почему звезды критикуют семью Кардашьян, смотрите в видео ниже:

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