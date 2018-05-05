Кайли Дженнер показала соблазнительную фигуру в бикини

Звезда отдыхает на островах в Атлантическом океане

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner

20-летняя американская телезвезда и младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер поделилась со своими подписчиками в Instagram несколькими фото в бикини. На данный момент девушка со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом и их трехмесячной дочерью Сторми отдыхают на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане.

Кайли снова порадовала поклонников фото в бикини. На снимках девушка позирует на пляже, а также в воде, на доске для серфинга, а на фоне виднеется невероятный закат.

Похожие фото публиковала в своем Instagram старшая сестра Кайли Ким.

"Утро в раю", – подписала фото Дженнер.

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner 1/5

Напомним, Кайли уже делилась фото, на которых она позирует в купальнике, подчеркивающем ее тонкую талию.

Ранее Кайли Дженнер решила кардинально сменить имидж и перекрасилась в ярко-розовый цвет.

Отметим, что впервые свою фигуру после родов Кайли показала месяц спустя рождения малышки. Девушка решила похвастаться своей фигурой спустя месяц после родов, хотя ранее сообщалось, что она очень переживала из-за набранных за период беременности килограммов.

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