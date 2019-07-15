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Кайли Дженнер полностью обнажилась на фото

Звезда показала аппетитные формы у бассейна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:59
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

21-летняя супермодель Кайли Дженнер, как и все звездные сестры Кардашьян, известна своими аппетитными формами. Недавно Кайли Дженнер отправилась на отдых и делится пикантными снимками на которых позирует не только в сексуальных нарядах, но и без них. 

Ким Кардашьян страдает от критики хейтеров. Детали в сюжете:

Так, на своей странице в Instagram Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором позирует обнаженной. На снимке супермодель сидит у бассейна в широкополой соломенной шляпе, прикрывая грудь рукой.

"Режим отдыха", – лаконично подписала кадр Кайли Дженнер.

Кайли Дженнер полностю обнажилась
Кайли Дженнер полностю обнажилась
Фото: instagram.com/kyliejenner

Отметим, на отдых молодая миллионерша отправилась с новой лучшей подругой - Анастасией Караниколау. Известно, что девушки общались с 11 лет, однако лишь недавно стали по-настоящему близки.

Кайли Дженнер отправилась на отдых с подругой Анастасией Караниколау
Кайли Дженнер отправилась на отдых с подругой Анастасией Караниколау
Фото: instagram.com/kyliejenner

К слову, сложно не заметить, что Кайли и Анастасия похожи между собой, это отмечают и поклонники: "Это очень забавно, у них даже фигуры похожи".

Ранее мы также писали, что Кайли Миноуг выиграла суд у Кайли Дженнер. Знаменитости не могли поделить название косметического бренда.

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