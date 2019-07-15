Кайли Дженнер полностью обнажилась на фото
Звезда показала аппетитные формы у бассейна
21-летняя супермодель Кайли Дженнер, как и все звездные сестры Кардашьян, известна своими аппетитными формами. Недавно Кайли Дженнер отправилась на отдых и делится пикантными снимками на которых позирует не только в сексуальных нарядах, но и без них.
Ким Кардашьян страдает от критики хейтеров. Детали в сюжете:
Так, на своей странице в Instagram Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором позирует обнаженной. На снимке супермодель сидит у бассейна в широкополой соломенной шляпе, прикрывая грудь рукой.
"Режим отдыха", – лаконично подписала кадр Кайли Дженнер.
Отметим, на отдых молодая миллионерша отправилась с новой лучшей подругой - Анастасией Караниколау. Известно, что девушки общались с 11 лет, однако лишь недавно стали по-настоящему близки.
К слову, сложно не заметить, что Кайли и Анастасия похожи между собой, это отмечают и поклонники: "Это очень забавно, у них даже фигуры похожи".
Ранее мы также писали, что Кайли Миноуг выиграла суд у Кайли Дженнер. Знаменитости не могли поделить название косметического бренда.
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