Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кайли Дженнер рассталась с отцом своего ребенка – СМИ

Звезда реалити-шоу решила взять временную паузу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

22-летняя голливудская знаменитость Кайли Дженнер, которая недавно рассказала о материнстве, рассталась со своим возлюбленным и отцом ребенка Трэвисом Скоттом.

Почему Кайли Дженнер судилась с Кайли Миноуг, смотрите в сюжете:

Как сообщает издание TMZ, 22-летняя звезда реалити-шоу на время разорвала отношения с бойрендом. Звездная пара решила взять паузу еще несколько недель назад.

Читайте также:
22-летняя Кайли Дженнер экстренно госпитализирована

"Они взяли перерыв, но пока не разорвали отношения окончательно. У них все еще есть некоторые проблемы с доверием, но в основном их трудности возникают из-за стресса, который приносит их образ жизни", – рассказал проверенный источник.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер
Трэвис Скотт и Кайли Дженнер

Пока официальных комментариев со стороны Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта касательно их расставания не поступало. Отметим, что встречаться знаменитости начали два года назад, а в феврале 2019-го у них родилась дочь Сторми. Пара собиралась пожениться, но, видимо, пока разговоры о свадьбе пришлось отложить.

Ранее Кайли Дженнер откровенно рассказала о личной жизни и о том, как теряла друзей.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Кайли Дженнер обнажилась для Playboy и рассказала о материнстве С размахом: Кайли Дженнер показала, как отпраздновала день рождения Кайли Дженнер подогрела слухи о свадьбе - СМИ Бойфренд Кайли Дженнер усыпал особняк лепестками роз: зрелищное видео
шоу-бизнес отношения расставание Кайли Дженнер Трэвис Скотт
Источник: TMZ
Реклама

Новости партнеров

"Навіщо? Про що жити?": слова Заворотнюк приголомшили багатьох
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Чому чоловікам подобаються старші жінки
Чому чоловікам подобаються старші жінки
Самая безопасная страна для туристов
Самая безопасная страна для туристов

Популярные статьи

Сегодня, 05:00Психология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

Сегодня, 04:58Fun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

Вчера, 13:36Fun

1 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:11Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: почему все так считают

Вчера, 11:44Fun

Том Круз в киевском метро: забавная реакция пользователей сети

Вчера, 09:14Fun

Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусору

Вчера, 08:48Шоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала

Вчера, 05:53Fun

На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого века

30 сентябряШоу-бизнес

Ирина Билык показала, как выглядит ее мама

30 сентябряFun

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

30 сентябряFood

Как правильно варить булгур на плите

30 сентябряШоу-бизнес

Сергей Лазарев впервые показал дочь от суррогатной матери: фото

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

30 сентябряFun

Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта

29 сентябряШоу-бизнес

Аноним передумала продавать фото больной Анастасии Заворотнюк – СМИ

Новости партнеров

Девушка дня. Идеальная жена героя Виталия Буяльского - Алина
Девушка дня. Идеальная жена героя Виталия Буяльского - Алина
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Собчак и Богомолов письменно раскаялись в безнравственности -...
Собчак и Богомолов письменно раскаялись в безнравственности -...
Сало защищает сосуды и предотвращает рак
Сало защищает сосуды и предотвращает рак
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Вот, что о характере мужчины расскажет кофе
Вот, что о характере мужчины расскажет кофе
Как обмануть вечерний голод: 6 простых уловок
Как обмануть вечерний голод: 6 простых уловок