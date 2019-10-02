Кайли Дженнер рассталась с отцом своего ребенка – СМИ

Звезда реалити-шоу решила взять временную паузу

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

22-летняя голливудская знаменитость Кайли Дженнер, которая недавно рассказала о материнстве, рассталась со своим возлюбленным и отцом ребенка Трэвисом Скоттом.

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Как сообщает издание TMZ, 22-летняя звезда реалити-шоу на время разорвала отношения с бойрендом. Звездная пара решила взять паузу еще несколько недель назад.

"Они взяли перерыв, но пока не разорвали отношения окончательно. У них все еще есть некоторые проблемы с доверием, но в основном их трудности возникают из-за стресса, который приносит их образ жизни", – рассказал проверенный источник.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер

Пока официальных комментариев со стороны Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта касательно их расставания не поступало. Отметим, что встречаться знаменитости начали два года назад, а в феврале 2019-го у них родилась дочь Сторми. Пара собиралась пожениться, но, видимо, пока разговоры о свадьбе пришлось отложить.

Ранее Кайли Дженнер откровенно рассказала о личной жизни и о том, как теряла друзей.

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