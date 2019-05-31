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Кайли Дженнер удивила кардинальной сменой имиджа: фото

21-летняя супермодель удивила сменой цвета волос

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:13
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

21-летней супермодели и сестре Ким Кардашьян, которая стала самой молодой миллиардершей, Кайли Дженнер надоели ее роскошные черные волосы и она захотела кардинальных перемен. 

Тем временем Мадонна ищет новый имидж. Детали смотрите в видео:

Голливудская звезда опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором юная красотка предстала перед подписчиками в необычном амплуа – со светло-розовыми волосами. Видеть Кайли Дженнер в таком цвете необычно, ведь она уже много лет ходит с одной и той же прической, не изменяя черному оттенку. 

Модель Кайли Дженнер
Модель Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

Стоит отметить, что юной миллиардерше очень к лицу новый имидж, ведь она выглядит стильно и молодежно. Но, по всей видимости, фото сделано не просто так, а для рекламной кампании. Позже Кайли Дженнер опубликовала еще один снимок, где уже позирует в привычном темном цвете волос. 

Отметим, не так давно Кайли Дженнер намекнула на вторую беременность. В то же время летом 2018-го супермодель призналась, что не живет с отцом своей годовалой дочери Сторми – Трэвисом Скоттом. Эта информация заставила публику предположить, что пара рассталась, однако в День влюбленных Трэвис устроил Кайли романтический сюрприз.

Ранее мы писали, что дочь Ким Кардашьян в экстравагантном образе станцевала под рэп отца.

все привыкли видеть с ярким макияжем и в эффектных нарядах. Матовые бежевая и красная помады успели стать визитной карточкой Кайли Дженнер, которая к тому же выпускает собственную линейку косметики. 

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