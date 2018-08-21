Кайли Дженнер в элегантном мини посетила MTV Video Music Award-2018

Телезвезда нередко посещает светские мероприятия

Кайли Дженнер. Фото: AFP

21-летняя Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, не пропускает светские мероприятия. Молодая мама, телезвезда и безнесвумен посещает самые шумные вечеринки Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других города США.

На этот раз Кайли стала гостьей премии в сфере создания видеоклипов MTV Video Music Award-2018, которая прошла 20 августа в Нью-Йорке. К слову, уже известны имена всех победителей.

На ковровой дорожке Кайли позировала фотографам в коротком белом костюме от Tom Ford и босоножках Olgana Paris. Волосы Кайли убрала назад и выглядела действительно по-деловому и одновременно соблазнительно.

Кайли Дженнер Фото: AFP Кайли Дженнер Фото: AFP Кайли Дженнер Фото: AFP Кайли Дженнер Фото: AFP Кайли Дженнер Фото: AFP 1/5

Напомним, Кайли Дженнер на своей странице в Instagram опубликовала несколько фото, где впервые показала лицо свой дочери Сторми. Съемки прошли в канун дня рождения Кайли.

Ранее Кайли Дженнер запустила собственный фильтр для лица в Instagram. С помощью этого фильтра в Instagram можно "примерить" семь оттенков собственного бренда теледивы – косметики Kylie Cosmetics. Кроме того, фильтр способен растушевывать лицо и делать ресницы более насыщенными.