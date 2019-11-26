Кайли Дженнер завела роман с известным рэпером – СМИ

После развода с мужем звезду часто видят в поместье Дрейка

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

После новости о том, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались, знаменитость заподозрили в романе с известным рэпером Дрейком. А поводом для таких слухов послужил тот факт, что Кайли все чаще замечают в поместье звезды.

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Как сообщает издание US Weekly, Кайли Дженнер рассталась со Скоттом еще до романа с рэпером. Сама звезда никаких комментариев касательно своей личной жизни не дает, но инсайдеры утверждают, что Хэллоуин она праздновала вместе с Дрейком.

"Дрейку всегда нравилась Кайли, и это взаимно. Они сейчас много времени проводят вместе и видятся чаще, чем это было раньше, ведь фактически Кайли сейчас свободна, а они живут по соседству", – рассказал инсайдер таблоида.

Дрейк Фото: Instagram.com

Симпатию Дрейк начал проявлять лишь после того, как Кайли объявила о разрыве со своим мужем и отцом ее дочери Сторми – Трэвисом Скоттом.

"Дружба Кайли и Дрейка в последнее время приобрела романтический характер. На его вечеринке по случаю Хэллоуина они были очень нежны друг с другом и постоянно обменивались взглядами... Они давно знали друг друга и слишком долго были друзьями, но между ними всегда была искра. Это сложная ситуация, как и у Кайли с Трэвисом сейчас", – говорится в сообщении.

Недавно Кайли Дженнер официально прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом.

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