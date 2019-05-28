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Кайли Миноуг – 51: драматическая история жизни австралийской певицы

Кайли Миноуг отмечает 51-й день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:49

28 мая в 1968 году в австралийском Мельбруне появилась на свет будущая певица и актриса Кайли Миноуг. В семье также вместе с девочкой тогда воспитывались брат и сестра. На удивление, но Кайли была застенчива в школьные годы и почти никогда не принимала никакого участие в музыкальных постановках, хотя и любила заниматься хореографией и музыкой. В 9 лет будущая звезда случайно вместо родной сестры получила роль в кино. Это были ее первые шаги в шоу-бизнесе. 

Начиная свою творческую карьеру, Кайли Миноуг и предположить не могла, сколько ей предстоит пережить. Впереди ее ожидала большая слава на ряду с предательством и трудностями. В 80-х годах мир впервые узнал о певице, а ее первый альбом разошелся тиражом в 7 миллионов копий. И это было лишь начало успеха! Но не безумная популярность влияла на стиль исполнительницы, а страсть к мужчинам. 

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Отношения с лидером группы INXS Майклом Хатченсом были тяжелыми – он изменял ей, употреблял наркотики и в результате наложил на себя руки. Пережить такое горе ей удалось, но дальше новый удар от судьбы – рак груди. И с этим Кайли Миноуг справилась, но после ряда романтических отношений разочаровалась в мужчинах. А год назад звезда, кажется, встретила надежного спутника жизни.

За годы карьеры Миноуг продала миллионы дисков по всему миру, заработала миллионы долларов и влюбила в себя миллионы мужчин! Но чувствовать себя счастливой начала только сейчас. 

Напомним, Кайли Миноуг рассказала о новом возлюбленном. Знаменитая австралийская певица в очередном интервью раскрыла некоторые подробности о своем новом возлюбленном – 44-летнем Поле Соломонсе, креативном директоре британского GQ. 

Ранее Кайли Миноуг в блестящем платье встретилась с принцем Уильямом.

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