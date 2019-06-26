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KAZKA и "Антитіла" выступят на масштабном бесплатном концерте телеканала "Украина"

Концерт ко Дню Независимости Украины пройдет в Мариинском парке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:41
KAZKA
KAZKA
Фото: instagram.com/kazka.band

В грандиозном открытом шоу "З Днем народження, Україно!", которое состоится 10 июля в Мариинском парке, примут участие популярные украинские группы – KAZKA, "Антитіла", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz.

Смотрите видео о том, как создавался клип KAZKA на песню "Плакала":

Второй год подряд телеканал "Украина" приглашает всех желающих на масштабное празднование Дня рождения нашей страны. В сердце столицы – на открытой концертной площадке КВЦ "Парковый" (вход с Мариинского парка) – состоится невероятное шоу с участием самых ярких украинских звезд. И сегодня телеканал "Украина" рассекречивает имена новых артистов, которые будут зажигать в этот вечер. Это популярные группы KAZKA, "Антитіла", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY и Freedom-jazz.

"Антитіла"
"Антитіла"
Фото: instagram.com/antytila_official

"Привіт! Чекаємо на вас 10 липня у Маріїнському парку. Разом ми відсвяткуємо день народження країни, заспіваємо пісні, які вже завоювали ваші серця — "Плакала" і "Свята", та презентуємо наш новий сингл, перший з альбому NIRVANA — Пісню Сміливих Дівчат, – говорят участники группы KAZKA. – Ще думаєте, чи приходити? Не треба так! KAZKA чекає на вас".

KAZKA
KAZKA
Фото: instagram.com/kazka.band

Напомним, ранее стало известно, что в открытом шоу примут участие невероятная поп-дива Тина Кароль и любимец миллионов Олег Винник. А ведущим яркого действа станет звезда телеканала "Украина" Александр Скичко.

Как сообщалось ранее, основную сцену построят на открытой концертной площадке КВЦ "Парковый" (вход с Мариинского парка). Вход на концерт бесплатный. Начало в 20:00. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Напомним, Екатерина Кухар рассказала о съемках в украинском фильме.

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Антитела телеканал Украина KADNAY KAZKA Freedom Jazz
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