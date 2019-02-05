Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

KAZKA: о Руслане Квинте, конкурсной песне и настрое перед Нацотбором

KAZKA также признались, кого считают главным конкурентом

Анна Пономаренко
Сегодня, 11:38
KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band
KAZKA
Фото: instagram.com/kazka.band

Накануне Национального отбора на "Евровидение 2019" Сегодня.Lifestyle пообщался с группой KAZKA, чтобы узнать, как ребята готовятся к конкурсу, кого считают главным конкурентом и как так вышло, что соавтором их песни Apart, которую группа представила совсем недавно, является музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта.

- Вас считают главными фаворитами Нацотбора на Евровидение 2019. Если в этом году не победите, придете в третий раз в Нацотбор в следующем году?

Давайте сначала разберемся с этим годом! Позволим себе предположить, что участие в Нацотборе - иногда круче именно "Евровидения". Такое напряжение, столько инструментов давления на участников, от буллингв в сети до настоящих пиар акций, направленных против артистов. К этому всему надо быть морально готовым. В этом году мы подали заявку на участие в последний день. Честно сказать, до последнего не оставляли сомнения. Но решающим стало чувство уверенности в себе, в своих силах, в своем настроении. Сегодня мы готовы побеждать. Случится ли это? Не знаем. Но все наши мысли, усилия и устремления точно направлены именно на это.

KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band

- Как долго создавалась композиция Apart? Она сразу планировалась для конкурса?

Композиция Apart была создана еще летом и впервые прозвучала на нашем сольном концерте в Киеве осенью прошлого года. Тогда мы отвергали любые мысли об участии в Нацотборе! Мы как раз находились в нашем первом туре. Но, когда мы подали заявку на участие в конкурсе, встал вопрос о выборе песни, и мы довольно быстро определились.

- В сети всплыла информация о том, что одним из соавторов песни Apart является продюсер Нацотбора Руслан Квинта. Не считаете ли вы, что это некорректно, в связи с должностью, которую занимает Руслан в данном конкурсе?

Да, Руслан Квинта действительно является одним из соавторов песни Apart. И, как мы сказали раньше, задолго до нашего решения участвовать в Нацотборе в соавторстве создавал музыку для песни Apart. Кроме того, что это никак не запрещается условиями конкурса, мы не видим здесь никаких подводных камней, ведь голосуют зрители, а не Руслан Квинта. Кроме того, мы никогда не скрывали этот факт, и во всех наших релизах имя Руслана Квинты указано рядом с другими авторами песни. Украинский шоу-бизнес – очень тесный, поэтому все мы друг с другом так или иначе сталкиваемся. Но, к счастью или к сожалению, нам это не дает никаких гарантий успеха.

- О чем песня Apart?

О том, что любовь не боится ни расстояний, ни стереотипов, ни предрассудков. О желании преодолевать все трудности на пути главного чувства. О том, что любить нужно, несмотря на статус, рост, вес, социальные различия, бессмысленные правила и формы. О том, что нет ничего важнее любви.

- Кого считаете своим главным конкурентом? (Только ответьте честно, пожалуйста)

Пусть это банально, но себя! Ведь именно от того, с какой ноги встанет Саша, как цирюльник Никиты уложит ему бороду, и дойдет ли вовремя посылка Диме с новыми инструментами из карпатских гор зависит наш результат. Но мы готовимся. Каждый день! И постараемся победить самих себя.

- Как думаете, кто за день до релиза слил пиратскую версию вашей песни в сеть?

- Ох, как хотелось бы знать, чтобы лично "поблагодарить" этого человека!

- Планируете еще треки на английском?

- Планируем! Кроме Apart, мы уже выпустили англоязычную Cry. И, в целом, не собираемся останавливаться на достигнутом. Но хотелось поспешить успокоить всех, кто приписывает нам "измену". Мы не собираемся прекращать петь, говорить, думать и мечтать на украинском.

Напомним, продюсер группы Юрий Никитин объяснил бешеную популярность KAZKA.

О том, как группа KAZKA готовится к Нацотбору на Евровидение 2019, смотрите в видео ниже:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Нет сил терпеть": солистка KAZKA эмоционально обратилась к подписчикам Участника Нацотбора на "Евровидение" жестко избили в метро Нацотбор на "Евровидение 2019": VERA KEKELIA презентовала зажигательную песню
KAZKA нацотбор на Евровидение Евровидение 2019
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Вокалистка группы KAZKA поделилась фото в купальнике
Вокалистка группы KAZKA поделилась фото в купальнике
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой. Комментарий звезды
Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой. Комментарий звезды

Популярные статьи

Сегодня, 12:39Wellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

Сегодня, 11:51Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Сегодня, 07:35Стиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

Вчера, 16:50Fun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 15:06Психология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

Вчера, 12:25Афиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

Вчера, 06:35Психология

Назван секрет счастья для каждого знака зодиака

3 февраляШоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

3 февраляШоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

3 февраляШоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

3 февраляШоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

3 февраляШоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

3 февраляШоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

3 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Лев

3 февраляШоу-бизнес

Умер знаменитый рэпер Децл

3 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: у Стрельцов звездный час популярности, а Рыбам нужно уединиться

Новости партнеров

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Ольга Сумська показала, як виглядала у 21 рік
Ольга Сумська показала, як виглядала у 21 рік
5 примет почему нельзя дарить полотенца
5 примет почему нельзя дарить полотенца
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Тіна Кароль показала, як виглядала у студентські роки
Тіна Кароль показала, як виглядала у студентські роки
Настя Каменських здивувала фанатів кардинальною зміною іміджу
Настя Каменських здивувала фанатів кардинальною зміною іміджу
Від любові до розлучення: історія кохання Ані Лорак з чоловіком
Від любові до розлучення: історія кохання Ані Лорак з чоловіком