KAZKA: о Руслане Квинте, конкурсной песне и настрое перед Нацотбором

KAZKA также признались, кого считают главным конкурентом

KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band

Накануне Национального отбора на "Евровидение 2019" Сегодня.Lifestyle пообщался с группой KAZKA, чтобы узнать, как ребята готовятся к конкурсу, кого считают главным конкурентом и как так вышло, что соавтором их песни Apart, которую группа представила совсем недавно, является музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта.

- Вас считают главными фаворитами Нацотбора на Евровидение 2019. Если в этом году не победите, придете в третий раз в Нацотбор в следующем году?

- Давайте сначала разберемся с этим годом! Позволим себе предположить, что участие в Нацотборе - иногда круче именно "Евровидения". Такое напряжение, столько инструментов давления на участников, от буллингв в сети до настоящих пиар акций, направленных против артистов. К этому всему надо быть морально готовым. В этом году мы подали заявку на участие в последний день. Честно сказать, до последнего не оставляли сомнения. Но решающим стало чувство уверенности в себе, в своих силах, в своем настроении. Сегодня мы готовы побеждать. Случится ли это? Не знаем. Но все наши мысли, усилия и устремления точно направлены именно на это.

KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band

- Как долго создавалась композиция Apart? Она сразу планировалась для конкурса?

- Композиция Apart была создана еще летом и впервые прозвучала на нашем сольном концерте в Киеве осенью прошлого года. Тогда мы отвергали любые мысли об участии в Нацотборе! Мы как раз находились в нашем первом туре. Но, когда мы подали заявку на участие в конкурсе, встал вопрос о выборе песни, и мы довольно быстро определились.

- В сети всплыла информация о том, что одним из соавторов песни Apart является продюсер Нацотбора Руслан Квинта. Не считаете ли вы, что это некорректно, в связи с должностью, которую занимает Руслан в данном конкурсе?

- Да, Руслан Квинта действительно является одним из соавторов песни Apart. И, как мы сказали раньше, задолго до нашего решения участвовать в Нацотборе в соавторстве создавал музыку для песни Apart. Кроме того, что это никак не запрещается условиями конкурса, мы не видим здесь никаких подводных камней, ведь голосуют зрители, а не Руслан Квинта. Кроме того, мы никогда не скрывали этот факт, и во всех наших релизах имя Руслана Квинты указано рядом с другими авторами песни. Украинский шоу-бизнес – очень тесный, поэтому все мы друг с другом так или иначе сталкиваемся. Но, к счастью или к сожалению, нам это не дает никаких гарантий успеха.

- О чем песня Apart?

- О том, что любовь не боится ни расстояний, ни стереотипов, ни предрассудков. О желании преодолевать все трудности на пути главного чувства. О том, что любить нужно, несмотря на статус, рост, вес, социальные различия, бессмысленные правила и формы. О том, что нет ничего важнее любви.

- Кого считаете своим главным конкурентом? (Только ответьте честно, пожалуйста)

- Пусть это банально, но себя! Ведь именно от того, с какой ноги встанет Саша, как цирюльник Никиты уложит ему бороду, и дойдет ли вовремя посылка Диме с новыми инструментами из карпатских гор зависит наш результат. Но мы готовимся. Каждый день! И постараемся победить самих себя.

- Как думаете, кто за день до релиза слил пиратскую версию вашей песни в сеть?

- Ох, как хотелось бы знать, чтобы лично "поблагодарить" этого человека!

- Планируете еще треки на английском?

- Планируем! Кроме Apart, мы уже выпустили англоязычную Cry. И, в целом, не собираемся останавливаться на достигнутом. Но хотелось поспешить успокоить всех, кто приписывает нам "измену". Мы не собираемся прекращать петь, говорить, думать и мечтать на украинском.

Напомним, продюсер группы Юрий Никитин объяснил бешеную популярность KAZKA.

О том, как группа KAZKA готовится к Нацотбору на Евровидение 2019, смотрите в видео ниже:

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